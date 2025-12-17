Google lansează modelul rapid și accesibil Gemini 3 Flash, concurând direct cu OpenAI

Noul model vine la doar o lună după Gemini 3 și la șase luni de la Gemini 2.5 Flash, oferind performanțe semnificativ îmbunătățite și vizând să concureze cu modelele de frontieră, inclusiv GPT-5.2 de la OpenAI, scrie Tech Crunch.

Pe benchmark-ul Humanity’s Last Exam, proiectat pentru a testa expertiza pe diverse domenii, Gemini 3 Flash a obținut 33,7%, depășind Gemini 2.5 Flash care a înregistrat doar 11%, și apropiindu-se de GPT-5.2 (34,5%) și Gemini 3 Pro (37,5%). În testul multimodal și de raționament MMMU-Pro, modelul a înregistrat un scor impresionant de 81,2%, depășind toate modelele concurente.

Funcționalități și disponibilitate pentru consumatori

Modelul Gemini 3 Flash devine implicit în aplicația Gemini la nivel global, înlocuind versiunea 2.5 Flash. Utilizatorii pot alege în continuare modelul Pro pentru întrebări mai complexe de matematică și programare. Noua versiune se remarcă prin capacitatea de a interpreta conținut multimodal: utilizatorii pot încărca videoclipuri scurte, desene sau fișiere audio pentru analize detaliate, sugestii sau generarea de teste.

Modelul oferă răspunsuri mai vizuale, incluzând imagini și tabele, și poate fi folosit pentru prototiparea de aplicații direct în Gemini. Google susține că Gemini 3 Flash este mai rapid și mai eficient decât predecesorul său, folosind cu 30% mai puține token-uri în sarcinile de gândire complexă și oferind o alternativă mai economică pentru sarcinile repetitive.

Disponibilitate pentru companii și dezvoltatori

Companii precum JetBrains, Figma, Cursor, Harvey și Latitude folosesc deja Gemini 3 Flash prin Vertex AI și Gemini Enterprise. Pentru dezvoltatori, modelul este disponibil în preview prin API și instrumentul de programare Antigravity. Prețul este de 0,50 dolari per 1 milion token-uri de intrare și 3,00 dolari per 1 milion token-uri de ieșire, oferind un raport cost-eficiență avantajos comparativ cu Gemini 2.5 Flash.

Google raportează că, de la lansarea Gemini 3, se procesează peste 1 trilion de token-uri zilnic pe API, într-o competiție strânsă cu OpenAI, care a lansat recent GPT-5.2 și un nou model de generare a imaginilor.

Tulsee Doshi, director senior Gemini Models, a declarat că lansările recente “provocă industria să inoveze și să creeze modele din ce în ce mai performante”, încurajând adoptarea unor noi benchmark-uri pentru evaluarea AI.