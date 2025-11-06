Apple vrea să refacă Siri cu ajutorul Google. Compania va plăti 1 miliard de dolari anual pentru modelul AI Gemini 

După o perioadă lungă de evaluare, cele două companii finalizează acum un acord care i-ar oferi companiei Apple acces la tehnologia Google, au declarat sursele, care au cerut anonimatul.

Apple mizează pe ajutorul Google pentru a reconstrui tehnologia de bază din spatele lui Siri, pregătind terenul pentru o nouă serie de funcții ce vor fi lansate anul viitor. Modelul Google, cu 1,2 trilioane de parametri – o măsură a complexității software-ului AI – depășește semnificativ nivelul modelelor actuale ale Apple,scrie Bloomberg.

Anterior, Apple a luat în considerare și alte modele dezvoltate de terți, testând Gemini, ChatGPT (OpenAI) și Claude (Anthropic). După aceste teste, compania s-a concentrat asupra Google la începutul acestui an, potrivit Bloomberg. Scopul este de a folosi tehnologia Google ca soluție temporară până când modelele proprii ale Apple vor fi suficient de performante.

Noua versiune Siri apare în 2026

Noua versiune Siri este planificată pentru primăvara anului viitor, însă acordul și detaliile colaborării pot suferi modificări până atunci. Atât Apple, cât și Google au refuzat să comenteze.

Acțiunile ambelor companii au crescut miercuri în urma veștii: Apple a urcat cu aproape 1%, la 271,70 dolari, iar Alphabet a crescut cu până la 3,2%, la 286,42 dolari.

Sistemul personalizat Gemini reprezintă un progres major față de modelul actual de 150 de miliarde de parametri folosit pentru versiunea cloud a „Apple Intelligence”. Această trecere ar crește semnificativ capacitatea sistemului de a procesa date complexe și de a înțelege contextul.

Proiectul de modernizare a lui Siri, cunoscut intern sub numele Glenwood, este condus de Mike Rockwell (creatorul Vision Pro) și Craig Federighi, șeful diviziei de inginerie software. Noua versiune Siri, planificată pentru iOS 26.4, poartă numele de cod Linwood.

În cadrul colaborării, modelul Gemini al Google va gestiona funcțiile de rezumare și planificare ale lui Siri — cele care îl ajută pe asistentul vocal să sintetizeze informații și să decidă cum să execute sarcini complexe. Alte funcții Siri vor continua să folosească modelele dezvoltate intern de Apple.

Modelul va rula pe serverele proprii Apple, denumite Private Cloud Compute, ceea ce va asigura că datele utilizatorilor rămân complet separate de infrastructura Google. Apple a alocat deja echipamente hardware dedicate pentru alimentarea acestor modele AI.

Deși parteneriatul este substanțial, Apple nu intenționează să-l promoveze public — Google va fi tratat doar ca un furnizor tehnologic din umbră, spre deosebire de acordul Safari, unde Google este motorul de căutare implicit.

Apple nu va folosi Gemini pe termen lung

Totuși, Apple nu intenționează să folosească Gemini pe termen lung. Deși compania a pierdut o parte din talentele sale din divizia AI (inclusiv șeful echipei de modele), conducerea continuă să dezvolte tehnologii proprii și speră să înlocuiască Gemini în viitorul apropiat. Echipa lucrează deja la un model AI de 1 trilion de parametri, bazat pe cloud, care ar putea fi gata pentru aplicații comerciale încă de anul viitor.

Versiunea Gemini 2.5 Pro este în prezent considerată una dintre cele mai performante la nivel global.

Apple lucrează și la aducerea „Apple Intelligence” și a noului Siri în China, însă acolo, din cauza interdicțiilor impuse serviciilor Google, versiunea localizată nu va folosi Gemini. În schimb, aceasta va utiliza modele proprii Apple și un filtru dezvoltat de Alibaba Group, care va ajusta conținutul conform cerințelor autorităților chineze. Compania explorează, de asemenea, o posibilă colaborare cu Baidu Inc. pentru soluții AI destinate pieței chineze.