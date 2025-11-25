Polonia investighează Apple pentru practici anticoncurențiale. Anchete similare în România și alte state europene

Autoritatea poloneză pentru concurență UOKiK a anunțat marți că a deschis oficial investigația, vizând modul în care Apple aplică politica transparenței urmăririi în aplicații.

Regulatorul analizează dacă introducerea acestui sistem în iOS 14.5 și versiunile ulterioare a creat bariere pentru aplicațiile terțe. Experții polonezi verifică dacă acestea mai pot accesa datelor necesare publicității personalizate. Organismul polonez antitrust vrea să afle dacă serviciul de publicitate al Apple ar fi rămas avantajat în urma acestor limitări.

Apple, riscă o amendă uriașă în Polonia

„Suspectăm că politica App Tracking Transparency (ATT) poate să fi indus utilizatorii în eroare cu privire la nivelul de protecție a confidențialității. Totodată, a crescut avantajul Apple în fața publisherilor independenți”, a declarat președintele UOKiK, Tomasz Chróstny. Oficialul, citat de Reuters, spune că asemenea practici constituie „un abuz de poziție dominantă”.

Dacă suspiciunile se confirmă, Apple riscă o amendă de până la 10% din cifra sa anuală de afaceri în Polonia.

Compania își apără politica de confidențialitate

Compania respinge acuzațiile, subliniind că ATT a fost creat pentru a oferi utilizatorilor control asupra modului în care sunt urmăriți online.

„Nu este o surpriză că industria colectării datelor se opune eforturilor noastre de a le reda utilizatorilor controlul asupra datelor lor”, a transmis Apple. Compania avertizează că presiunea din partea industriei ar putea duce la eliminarea unei funcții care protejează consumatorii europeni.

Investigații ATT în România și alte țări europene

Polonia nu este singurul stat care analizează impactul ATT. Autorități de concurență din Germania, Italia și România au deschis investigații similare. În luna martie o instituție franceză a amendat Apple cu 150 de milioane de euro pentru practici legate de publicitate.