Compania Rompetrol Downstream, denunțată pentru practici anticoncurenţiale și folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante. Consiliul Concurenței este chemat să deschidă o investigație!

Societatea Cardoil Avantaj a transmis, la începutul lunii septembrie, o plângere la Consiliul Concurenței, împotriva societății Rompetrol Downsteam, parte a Grupului KMG Internațional, pentru încălcarea normelor de concurență prin abuz de poziție dominantă și practici discriminatorii pe piața distribuției de carburanți, prin rețele de carduri de combustibil.

Aceasta fost trimisă în contextul în care, susține societatea, Rompetrol Downstream a decis unilateral și a notificat-o cu privire la încetarea contractului de acceptare card la plata la benzinării, dar, de fapt, ar fi continuat să colecteze datele clienților și după data la care a expirat contractul. Așa cum reporterii MEDIAFAX au dezvăluit miercuri, în exclusivitate, pe baza plângerii trimise Poliției, anchetatorii au decis deja începerea urmăririi penale.

Plângerea către Consiliul Concurenței a fost formulată de firma Cardoil Avantaj în baza articolului 6, privind practicile anticoncurenţiale, din Legea concurenței nr 21/1996 și a articolului 102 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene (TFUE). Aceste prevederi interzic folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante deținute pe piața internă sau pe o parte semnificativă a acesteia.

Ce a reclamat compania de carduri

Societatea care a depus plângerea, consultată în exclusivitate de MEDIAFAX, Cardoil Avantaj SRL este persoană juridică română, care are ca obiect principal de activitate comercializarea de carburanți și emiterea de carduri pentru achiziția acestora și a produse lor aferente. Pe scurt, Cardoil Avantaj revinde carburanți către societăți comerciale și persoane fizice.

Nemulțumirea societății vine din modul în care a încheiat contractul cu ea companie Rompetrol Downstream, care operează o rețea națională de peste 1.200 de stații de carburanți și care deține, implicit, o poziție dominantă pe segmentul accesului la propria rețea și la programul de carduri.

Potrivit plângerii la Consiliul Concurenței, printre produsele oferite de Rompetrol se numără și „contractul de acceptanță carduri”, în baza căruia emitenții de carduri pot comercializa carburanți și produse în stațiile sale. Cardoil Avantaj SRL este singura companie românească participantă pe această piață, ceilalți parteneri acceptați fiind exclusiv societăți străine: DKV Euro Service GmbH, UTA Union Tank, Eurowag.

În document se arată că, în iunie 2022, Cardoil Avantaj a încheiat cu Rompetrol Downstream Contractul de Acceptare Card, prin care Rompetrol s a obligat să furnizeze către clienții Cardoil carburanți și produse în rețeaua proprie, în schimbul plății prețului conform clauzelor contractuale și procedurilor din anexele acestuia.

Durata normală a contractului a fost de un an, însă, printr-un articol din contract și prin plata de către subscrisa a sumei de 100.000 euro, inclusiv TVA, pentru dezvoltări IT, durata convenită a fost de minimum trei ani. Suma a fost plătită integral către Rompetrol în termen de 30 de zile de la facturare.

„Contractul a fost unul de adeziune, redactat unilateral de Rompetrol, fără posibilitatea negocierii, în limba engleză, cu traduceri doar la actele adiționale. Acest fapt reflectă poziția de forță a Rompetrol și caracterul inechitabil al relației contractuale”, se arată în plângere.

În urmă cu câteva luni însă, în aprilie 2025, Rompetrol a contactat Cardoil Avantaj și a solicitat majorarea volumelor alimentate, redactând un nou act adițional prin care s-a convenit că, în cazul creșterii volumelor se va majora și discountul acordat, conform plângerii citate. La acel moment, volumul lunar era de aproximativ 2.450.000 litri. Ca urmare a solicitării Rompetrol, în lunile mai, iunie și iulie 2025, Cardoil a ridicat consumul până la 2.960.000 litri. Acest fapt dovedește că Rompetrol avea nevoie de volumetria asigurată de Cardoil și a stimulat creşterea acesteia.

„Totuși, după numai trei luni, în iulie 2025, Rompetrol a notificat rezilierea contractului, în mod unilateral și discriminatoriu. Astfel, Rompetrol a adoptat două decizii comerciale contradictorii: pe de o parte, în aprilie a solicitat creşterea volumetriei șî a încurajat Cardoil să alimenteze mai mult; pe de altă parte, în iulie a decis rezilierea contractului, deși consumurile crescuseră considerabil. Această conduită incoerentă și contradictorie dovedeşte caracterul abuziv al rezilierii, întrucât Rompetrol a profitat de eforturile și investițiile Cardoil pentru a crește volumele, doar pentru a deturna ulterior clienții către cardurile proprii”, se arată în plângere,

Societatea susține că, în baza contractului, Cardoil Avantaj a încheiat contracte cu numeroși clienți români, care au alimentat volume foarte mari de carburant în stațiile Rompetrol, ceea ce a dus, în luna iulie 2025, la un volum-record de 2.960.000 litri.

„Cu toate acestea, la 24 iulie, Rompetrol a notificat încetarea contractului, cu efect de la 24 august, doar în ceea ce priveşte Cardoil Avantaj, nu și ceilalți parteneri străini. Rezilierea nu a fost aplicată imediat — cardurile Cardoil au fost acceptate și ulterior, în scopul de a colecta date despre clienți (nume firme, șoferi, numere auto), pentru a fi apoi contactați direct și redirecționați către cardurile FiIl&Go sau către furnizorii străînî acceptați. Această conduită demonstrează o strategie de excludere și deturnare a clientelei Cardoil”, arată reclamanta.

Astfel, oficialii Cardoil Avantaj reclamă în acest caz mai multe încălcări ale legii, după cum se arată în plângerea obținută de MEDIAFAX:

„Discriminare — Rompetrol a aplicat tratament diferit între parteneri aflați în situații comparabile. Deși Cardoil Avantaj a generat volume superioare față de partenerii străini, contractul său a fost singurul reziliat.

Refuz/intrerupere nejustificată a furnizării — Rezilierea unilaterală nu a avut o cauză reală, a condus la imposibilitatea Cardoil de a-și derula contractele cu clienții și a fost utilizată pentru a elimina concurența. Clauza care permite rezilierea „oricând și fără motiv” este abuzivă, contrar principiului echilibrului contractual.

Efect de închidere a pieței (foreclosure) — Eliminarea Cardoil Avantaj reduce concurența efectivă și creează premise pentru creşterea prețurilor. Rompetrol a favorizat exclusiv societăți străine, eliminând singurul concurent român.

Utilizarea incorectă a datelor clienților — Datele obținute prin contract au fost folosite pentru a contacta direct clienții Cardoil, deturnându-i către cardurile Rompetrol.

Conduită contradictorie — Solicitarea din aprilie 2025 de majorare a volumelor și promisiunea unui discount mai mare, urmată după doar câteva luni de rezilîerea unilaterală, arată lipsa de coerență și intenția reală de a exploata eforturile Cardoil doar pentru a-și întări ulterior propria poziție pe piață. Aceasta reprezintă o încălcare a principiului bunei-credințe și un abuz de poziție dominantă”.

Potrivit reclamantei, rezilierea produce efecte în termen de 30 de zile și are ca rezultat eliminarea imediată a Cardoil de pe piață. „Prejudiciul concurențial și comercial este ireversibil”, reclamă societatea.

Astfel, aceasta solicită măsuri interimare urgente, prin care Rompetrol să fie obligată:

să mențină acceptanța cardurilor Cardoil până la finalizarea investigației;

să se abțină de la utilizarea datelor clienților Cardoil;

să nu aplice condiții discriminatorii față de Cardoil în raport cu ceilalți parteneri.

În acest context, Cardoil Avantaj solicită Consiliului Concurenței să deschidă o investigație privind abuzul de poziție dominantă al Rompetrol, să dispună măsuri interimare pentru menținerea accesului Cardoil la rețeaua Rompetrol, să sancționeze practicile abuzive și discriminatorii și să impună măsuri corective pentru restabilirea unui mediu concurențial echitabil.

Poziția Consiliului Concurenței

Autoritatea națională în domeniul concurenței a transmis, la solicitarea Mediafax, o poziție oficială în acest caz

„Nu comentăm acest subiect. După cum știți, atunci când există lucruri care trebuie comunicate, o facem la momentul potrivit. Întotdeauna vom fi transparenți, dar respectând procedurile legale în toate activitățile desfășurate”, au răspuns reprezentanții Consiliului Concurenței.

O solicitare similară a fost adresată, miercuri, și Departamentul de Comunicare și Relații Publice a Grupului KMG International, la care nu a transmis încă un răspuns.

Ce profit a raportat compania

Potrivit datelor oficiale ale companiei, Rompetrol Downstream este compania locală de distribuție, care operează peste 1.250 puncte de comercializare carburanţi, formată din staţiile proprii Rompetrol, Partener Rompetrol, dar şi staţii mobile – Rompetrol Express şi baze interne (rezervoare de 9 şi 20 metri cubi amplasate în incinta companiilor din diverse domenii de activitate – transporturi, construcţii, agricultură etc.

De-a lungul timpului, Rompetrol a stabilit parteneriate cu stații independente de distribuție de carburanți din toată țara, în scopul dezvoltării rețelei Rompetrol Partener. Datorită investițiilor în identitatea vizuală a zonei de retail și a echipamentelor, aceste stații funcționează în conformitate cu standardele Rompetrol și livrează carburanți obținuți exclusiv la rafinăria Petromidia. Rompetrol Downstream a dezvoltat produse specifice, capabile să răspundă nevoilor de proximitate, ceea ce a permis extinderea rapidă a rețelei locale de distribuție.

Pentru a acoperi zonele rurale, Rompetrol a dezvoltat inițial stațiile mobile Expres și, ulterior, conceptul de unități fixe Fill&Go – rezervoare de 9 sau 20 metri cubi instalate în incinta companiilor care dețin flote auto.

Rompetrol Downstream coordonează activitatea a 6 depozite, strategic poziționate în Arad, Craiova, Mogoșoaia, Șimleu Silvaniei, Vatra Dornei și Zărnești, asigurând distribuția de carburanți în toată țara.

Rompetrol Downstream SRL a avut în 2024 o cifră de afaceri de 13,3 miliarde de lei, cu un profit de 136,36 de milioane de lei și 449 de angajați, potrivit datelor agregate de termene.ro.

Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 7,82%.

Compania fost înființată la data în 2000 și are ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule.

Potrivit termene.ro, Rompetrol, este o companie din industria petrolieră, cu o cifră de afaceri netă de 12,24 miliarde de lei și un profit net de 92,62 de milioane de lei, înregistrând o pierdere netă de 0 lei. Compania are un număr mediu de 453 angajați și este specializată în producția, distribuția și vânzarea de produse petroliere.