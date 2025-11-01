Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi de 5,35 milioane lei pe piața deșeurilor medicale, pentru cinci companii care s-au înțeles să nu se concureze

„Avem o sancțiune de aproximativ 1 milion de euro pentru participarea la o înțelegere pe piața deșeurile medicale”, a anunțat Bogdan Chirițoiu la întâlnirea cu presa de specialitate în contextul seminarului de la Sinaia, cu tema „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”.

Cele cinci companii sancționate sunt Stericycle, AKSD, Bio Hazard, Eco Fire și Mondeco, iar amenzile au diferit, în funcție de cifra de afaceri la care s-au raportat, respectiv:

Eco Fire, Constanța: 1,41 milioane lei

AKSD, Mureș: 950.431,39 lei

Bio Hazard, Mehedinți: 128.226,90 lei

Stericycle, Ilfov: 2,86 milioane lei lei

Stericycle a fost sanctionată atât pentru fapta anticoncurențială proprie, cât și pentru cea a companiei Mondeco, pe parcursul investigației cele două societăți fuzionând.

Autoritatea de concurență a constatat, În urma investigației, existența unor înțelegeri distincte între Stericycle şi AKSD, Mondeco şi AKSD, Stericycle şi Biohazard, precum şi Stericycle şi Eco Fire, în cadrul relațiilor bilaterale dintre acestea, având ca scop împărțirea pieței prin alocarea clienților și/sau a teritoriilor pe piața serviciilor de tratare și/sau eliminare a deșeurilor rezultate din activități medicale, potrivit oficialilor Consiliului Concureței.

Practic, prin diferite mecanisme agreate, companiile concurente Stericycle, Mondeco, AKSD, Bio Hazard şi Eco Fire s-au abţinut în a se concura, alocându-și clienţi din diferite judeţe ale țării.

Deciziile Consiliului sunt executorii

Stericycle şi Bio Hazard au agreat să nu se concureze cu privire la clienţii din Drobeta Turnu Severin, iar Stericycle, respectiv Mondeco, au stabilit de comun acord cu concurentul AKSD unele clauze referitoare la clienții de pe raza judeţului Mureş.

Potrivit autorității de concurență, e strategie similară de împărţire a clienţilor a fost agreată de Stericycle şi Eco Fire, care s-a materializat prin viziunea comună cu privire la comportamentul pe piaţă, în sensul în care Eco Fire se axa concurențial pe clienții din zona apropiată Constanței, iar Stericycle se axa concurențial pe clienții din zona apropiată Bucureștiului.

„Aceste practici au avut ca rezultat eliminarea concurenței și afectarea funcționării pieței serviciilor de tratare și/sau eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, atât prin limitarea posibilității părților implicate de a-și alege clienții în mod independent, cât și prin limitarea posibilității clienților de a-și alege furnizorul de servicii”, explică oficialii Consiliului Concurennței.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, cum sunt cele care împart pieţele/clienții sau sursele de aprovizionare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.