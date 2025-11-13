Criză de ouă în unele magazine. Ministrul Agriculturii cere intervenția Ministerului Economiei și a Consiliului Concurenței

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN că în România „criză de ouă nu va fi niciodată”. El a arătat că anul trecut, producția din România a fost de 5,4 miliarde de ouă, adăugând că „anul acesta cred ca va fi un record și vom depăși această cifră”.

Barbu a mai arătat că lipsa ouălor din unele magazine are legătură cu relațiile comerciale dintre comercianți și producători. El a solicitat Ministerului Economiei și Consiliului Concurenței să intervină.

„Sunt două magazine care au ajuns în această criză (…) este o relație comercială, trebuie să intervină Ministerul Economiei și Consiliul Concurenței. (…) Posibil să fie practici comerciale neloiale”, a declarat ministrul Florin Barbu.

România poate exporta un miliard de ouă

Ministrul Agriculturii, Flroin Barbu, a mai spus că România „produce cu mult peste necesarul de consum având un grad de autosuficiență de 125%”. Un miliard de ouă pot fi exportate din România către alte țări, a precizat Barbu.

Lipsa ouălor de pe rafturile unor magazine din România este explicată de comercianți prin presiunea de afară. Comercianții din străinătate s-au orientat către piața din România deoarece prețurile producătorilor români sunt bune. În plus, în România nu există gripă aviară ceea ce constituie un alt mare avantaj.

Ca urmare, solicitările din mai multe țări s-au înmulțit, oferta fiind chiar și cu 25% mai mare decât cea de pe piața din România. Pentru a nu rămâne fără distribuitori, mai mulți mari comercianți români au început să acorde prețuri mai bune fermierilor, anunță experții.