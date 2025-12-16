UE va prezenta un plan pentru a combate criza locuințelor

Conform datelor oficiale aproape 1,3 milioane de persoane sunt fără adăpost în blocul comunitar, mai mult decât întreaga populație a Bruxelles-ului.

În ultimii 15 ani, prețurile locuințelor au crescut cu 60%, în timp ce chiriile au urcat cu aproape 30%, potrivit datelor furnizate de Eurostat.

„Pentru prea mulți europeni astăzi, acasă a devenit o sursă de anxietate”, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs recent în care a abordat această provocare.

Ca răspuns la o criză care afectează toate statele membre ale UE, Comisia a elaborat un „plan pentru locuințe accesibile” care va fi prezentat marți, potrivit France 24.

Locuințele nu sunt o problemă care ține de competența UE, spre deosebire de agricultură, migrație sau comerț – ceea ce înseamnă că responsabilitatea de a acționa revine în primul rând statelor membre.

Însă presiunea a crescut în ultimii ani, în special din partea stângii, pentru ca Bruxelles-ul să intervină.

„Este o criză răspândită în întreaga UE”, a declarat Irene Tinagli, președinta socialistă a comisiei pentru locuințe din Parlamentul European, subliniind o problemă care depășește cu mult centrele marilor orașe ale Europei.

Criza locuințelor: închirierile pe termen scurt, limitate

Comisia spune că a fost surprinsă de nivelul de interes generat de propunerile sale privind locuințele.

„Acest lucru capătă mai multă amploare decât ne așteptam”, a declarat un oficial al comisiei pentru AFP.

Conform unui proiect, executivul Uniunii Europene intenționează să elaboreze o legislație pentru a limita închirierile pe termen scurt, cum ar fi Airbnb, în ​​special în zonele turistice populare, unde localnicii le învinovățesc pentru creșterea chiriilor.