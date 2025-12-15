„Nu există plan B”: UE încearcă să obțină aprobarea folosirii activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei

Statele blocului comunitar încearcă să ajungă la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, înaintea reuniunilor decisive programate la Bruxelles la finalul săptămânii. Pachetul de sprjin vizat se ridică la aproximativ 210 miliarde de euro.

Planul prevede folosirea a aproximativ 185 de miliarde de euro provenite din activele statului rus deținute la depozitarul Euroclear din Bruxelles. La această sumă s-ar adăuga alte 25 de miliarde de euro din active rusești înghețate în alte state membre. Deși Comisia Europeană pledează pentru această soluție de luni de zile, mai multe guverne și-au exprimat rezervele juridice și politice.

„Nu există un plan B”

O reuniune a ambasadorilor UE, programată inițial pentru duminică seara, a fost amânată pentru luni. Decizia a fost luată în lipsa unui consens preliminar între statele membre. Mai mulți diplomați susțin că acesta rămâne singurul plan aflat pe masă, însă fondurile ar putea să nu fie aprobate înainte de sfârșitul anului.

„Decizia privind activele rusești este o decizie legată de viitorul Europei și va determina dacă UE mai este un actor relevant”, a declarat un oficial german, citat de Politico. „Nu există un plan B”.

UE, divizată pe tema activelor rusești

Belgia, statul în care se află Euroclear, joacă un rol-cheie în acest proces. Potrivit unor diplomați UE, guvernul belgian se implică „constructiv” în discuții, formulând sugestii și propuneri de modificare a documentului care urmează să fie analizat de ambasadori. Cu toate acestea, Bruxellesul a cerut și explorarea unor opțiuni alternative. Această poziție a fost susținută recent de Italia, Malta și Bulgaria.

Italia, a treia cea mai mare economie a Uniunii, s-a alăturat oficial acestor rezerve într-o scrisoare transmisă vineri. Poziția Romei este un semnal negativ pentru șansele unui acord rapid. Duminică, noul prim-ministru al Cehiei, Andrej Babiš, a anunțat, la rândul său, că respinge planul.

Opoziția nu poate bloca planul

„Cu cât apar mai multe astfel de poziții, cu atât crește probabilitatea de a fi nevoiți să căutăm alte soluții”, a avertizat un diplomat european.

Aceste state nu pot forma singure o minoritate de blocaj – chiar dacă li s-ar alătura Ungaria și Slovacia. Însă opoziția lor publică slăbește eforturile Comisiei de a obține un acord politic înaintea reuniunii programate joi, când toți cei 27 de lideri se vor reuni în capitala Belgiei.

Discuții la Berlin despre pace și garanții

Discuțiile de la Berlin, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică și continuă luni, arată importanța diplomatică pe care liderii europeni o acordă negocierilor de pace și garanțiilor de securitate pentru Ucraina. În capitala germană, Zelenski poartă discuții cu oficiali americani, inclusiv emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner. De asemenea, el se întâlnește cu cancelarul german Friedrich Merz și cu alți lideri europeni. Dialogul vizează clarificarea pozițiilor privind propunerile de pace și viitoarele garanții de securitate.

Uniunea Europeană respinge ideea unor concesii teritoriale fără garanții clare de securitate pentru Kiev. O lipsă de unitate europeană ar transmite „un semnal dezastruos pentru Ucraina”, a avertizat un oficial UE, adăugând că „Europa ar eșua și ea”.