Care au fost cele mai frecvente întrebări pentru Alexa în 2025

Una dintre cele mai adresate întrebări în Marea Britanie a fost „What does AI mean?” („Ce este inteligența artificială?”). Situația are un strop de umor, având în vedere că Alexa funcționează tocmai datorită inteligenței artificiale. Pe lângă aceasta, oamenii au dorit să afle lucruri precum „Cât timp trebuie fiert un ou?” sau „Care este diametrul planetei Pământ?”.

Vedetele – magnet pentru curiozitate

Celebritățile au fost printre subiectele preferate ale utilizatorilor, scrie CNN. În Regatul Unit, numele cel mai des căutate au fost Cristiano Ronaldo, Taylor Swift și Elon Musk. Întrebările nu s-au limitat la cariera lor, ci au vizat și aspecte personale: avere, înălțime sau parteneri de viață. Tom Cruise a fost cel mai menționat în contextul înălțimii, iar Peter Crouch, cunoscut pentru statura sa remarcabilă, l-a urmat îndeaproape.

Elon Musk a stârnit cele mai multe curiozități legate de avere. El este urmat de creatorul de conținut MrBeast (Jimmy Donaldson) și de Taylor Swift. Musk s-a regăsit și în topul întrebărilor despre relațiile vedetelor, ocupând locul trei după Ed Sheeran și Rod Stewart.

Taylor Swift – artista preferată a utilizatorilor Alexa

În 2025, Taylor Swift a fost cel mai ascultat artist prin intermediul Alexa. Bruno Mars s-a clasat pe locul doi, iar colaborarea sa cu Rosé la piesa „APT” a fost cea mai redată melodie a anului. Un alt fenomen muzical a venit din partea filmului animat Netflix „KPop Demon Hunters”. Filmul a reușit să includă trei melodii în top 10 și să transforme coloana sonoră în albumul cel mai ascultat.

În Australia, „APT” a dominat clasamentele, iar majoritatea pieselor din top au provenit din „KPop Demon Hunters”. Printre curiozitățile australiene s-au numărat întrebări despre înălțimea Sabrinei Carpenter și starea civilă a actorului Finn Wolfhard (care nu este căsătorit). În Irlanda, oamenii au vrut să afle valoarea bitcoin și vârsta lui Donald Trump, iar celebritățile cel mai des menționate au fost Cristiano Ronaldo, Taylor Swift și Lionel Messi.