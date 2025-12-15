Prima pagină » Știri externe » Prim-ministrul Australiei propune înăsprirea legilor naționale privind armele de foc după atacul din Sydney

Prim-ministrul Australiei propune înăsprirea legilor naționale privind armele de foc după atacul din Sydney

Prim-ministrul australian, Anthony Albanese, a propus luni înăsprirea legilor naționale privind armele de foc, după ce un atac armat a vizat o sărbătoare de Hanukkah pe plaja Bondi din Sydney. Incidentul a fost soldat cu cel puțin 15 morți.
Anthony Albanese, premierul Australiei. Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
15 dec. 2025, 06:12, Știri externe

Albanese a declarat că va propune noi restricții, inclusiv limitarea numărului de arme pe care un proprietar autorizat le poate deține.

Măsurile propuse de el au fost anunțate după ce autoritățile au dezvăluit că cel mai în vârstă dintre cei doi atacatori, care erau tată și fiu, și-a procurat legal cele șase arme.

„Guvernul este pregătit să ia toate măsurile necesare. Printre acestea se numără și necesitatea unor legi mai stricte privind armele de foc”, a declarat Albanese.

„Circumstanțele oamenilor se pot schimba. Oamenii se pot radicaliza în timp. Permisele nu ar trebui să fie permanente”, a adăugat el, potrivit AP.

Cel puțin 38 de persoane au fost internate după masacrul de duminică, când cei doi atacatori au tras fără discernământ asupra participanților la festivitățile de pe plajă.

Printre cei uciși se numără o fetiță de 10 ani, un rabin și un supraviețuitor al Holocaustului.

Ororile de pe cea mai populară plajă din Australia au reprezentat cel mai sângeros atac armat din ultimele trei decenii într-o țară cu legi stricte privind controlul armelor, menite în principal să elimine din circulație puștile cu foc rapid.

Masacrul, pe care Albanese l-a numit atac terorist, a șocat și a îngrozit australienii și a provocat întrebări cu privire la faptul dacă liderii țării au făcut suficient pentru a combate antisemitismul în creștere.

Liderii evrei și supraviețuitorii masacrului și-au exprimat teama și furia, întrebându-se de ce bărbații nu au fost detectați înainte de a deschide focul.

Atacatorii nu au fost identificați oficial, iar autoritățile nu vor divulga motivele presupuse ale acestora.

Tatăl, în vârstă de 50 de ani, a fost împușcat mortal, iar fiul său, în vârstă de 24 de ani, a fost dus, luni, la spital.

