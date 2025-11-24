Un bărbat din Australia a incendiat ușa unei sinagogi în timp ce câțiva pelerini se aflau înăuntru. Magistrații au stabilit că atacul nu a fost unul antisemit

Un bărbat de 35 de ani din Melbourne, care a stropit ușa unei sinagogi cu lichid inflamabil și apoi i-a dat foc, a pledat vinovat pentru faptă. La momentul faptei, în lăcaș se aflau 20 de pelerini, care luau împreună masa de Șabat. Nimeni nu a fost rănit.

Odată cu începerea războiului din Gaza, raporturile de incidente antisemite și islamofobe au crescut în Australia, notează AP. Liderii guvernamentali au presupus că atacul de la sinagogă a fost un atac antisemit.

Premierul Australiei, Anthony Albanese, a precizat, într-un comunicat, că incendierea singagogii a fost „un act laș, de violență și antisemitism care nu își are locul în societatea australiană”.

Cu toate acestea, magistratul Malcolm Thomas a concluzionat că atacul nu a fost motivat de ură. Bărbatul care a incendiat ușa singagogii suferă de Schizofrenie, iar în timpul faptei el a fost cuprins de o iluzie terifiantă care a apărut din cauza faptului că nu și-a luat medicamentele, potrivit verdictului dat luni.

Bărbatul a fost condamnat la 4 luni de închisoare, sentință care nu depășește timpul de 138 de zile, pe care bărbatul le-a petrecut în arest preventiv.

Deși bărbatul era eligibil pentru eliberare luni, i s-a ordonat să continue tratamentul medical pentru schizofrenie timp de 20 de luni, dar și să presteze muncă în folosul comunității.

Incendierea sinagogii a avut loc în 4 iulie. Bărbatul, care a fost arestat la 2 zile de la atac, a crezut că sinagoga este, de fapt, o locuință.

Judecătorul a sfătuit congregația evreiască să nu ceară restituirea daunelor de 54.000 de dolari australieni, pentru că bărbatul era fără adăpost de o perioadă îndelungată de timp.

Acesta obișnuia să muncească ca șofer de stivuitor în Sydney și nu are alte antecedente penale.