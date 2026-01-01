Un voluntar australian, ucis pe front în războiul din Ucraina. Bărbatul urma să se căsătorească

Potrivit unor postări de pe rețelele sociale, australianul Russell Allan Wilson, care deservea ca voluntar în cadrul Forțelor Armate Ucrainene ar fi fost ucis pe front, în regiunea Donețk, în 12 decembrie, notează The Guardian.

Într-un comunicat, Departamentul de Afaceri Externe și Comerț al Australiei a precizat că este „la curent cu informațiile potrivit cărora un cetățean australian a murit în Ucraina” , dar și că instituția a solicitat confirmarea autorităților locale.

Potrivit ABC News, un prieten al australianului, a declarat că soldatul voluntar a fost ucis în timpul ultimei sale misiuni și că urma să se căsătorească în următoarea săptămână, dacă acesta nu ar fi murit.

Într-o postare separată publicată pe Instagram, un fost veteran de război al armatei SUA a scris că Wilson „a ales să rămână când ar fi fost mai ușor să plece”.

„El a rămas ferm pe poziție într-un loc în care libertatea se plătește cu sânge și și-a dat viața pentru ca alții să o poată păstra pe a lor”, a declarat veteranul de război.

Autoritățile din Australia oferă asistență familiei lui Wilson.