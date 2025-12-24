Prima pagină » Știrile zilei » Un cetățean britanic din Australia ar putea să fie deportat pentru afișarea de simboluri naziste

Un cetățean britanic din Australia ar putea să fie deportat pentru afișarea de simboluri naziste

Autoritățile australiene au anulat viza unui cetățean britanic care locuia în statul Queensland, acesta urmând să fie deportat după ce a fost acuzat că a afișat simboluri naziste și că a promovat ideologii interzise pe rețele de socializare, relatează BBC.
Radu Mocanu
24 dec. 2025, 04:45, Știri externe

Bărbatul a fost arestat și pus sub acuzare la începutul acestei luni, fiind suspectat că a publicat pe rețele de socializare simboluri și propagandă nazistă. și a instigat la violență împotriva comunității evreiești. Procesul acestuia este așteptat pentru luna ianuarie a anului viitor. 

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său din Caboolture, în apropiere de Brisbane, poliția a confiscat telefoane, arme și mai multe săbii inscripționate cu simboluri naziste.

Tony Burke, ministrul Afacerilor Interne, a transmis: „A venit aici să urască, nu are voie să rămână. Dacă vii în Australia cu viză, ești aici ca oaspete”.

Autoritățile australiene au început să-și intensifice măsurile luate împotriva ideologiile extremiste. Astfel, luna trecută, autoritățile au revocat și viza unui cetățean sud-african, Matthew Gruter, care locuia în Australia din 2022, după ce acesta a fost văzut participând la un miting neo-nazist. 

Cei doi au posibilitatea de a contesta decizia de anulare a vizei. În plus, pot părăsi Australia voluntar sau pot aștepta să fie deportați. Autoritățile analizează în prezent dacă deportarea va fi amânată pentru ca acesta să poată răspunde în fața instanței pentru acuzațiile penale formulate. 

Încă de la începutul anului, Australia a  înăsprit legislația privind infracțiunile motivate de ură. 

 

