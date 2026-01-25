Indignare și în Australia după comentariile lui Trump despre trupele NATO. Premierul le declară „complet inacceptabile”

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat duminică că comentariile președintelui american Donald Trump, în care a deplâns eforturile trupelor non-americane din Afganistan , sunt „complet inacceptabile”, potrivit France24.

Într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că NATO a trimis „câteva trupe”, dar „a rămas puțin în spate, puțin în afara frontului”.

Trump părea să-și retragă parțial declarațiile de sâmbătă, pe fondul indignării crescânde a aliaților europeni și acum ai australienilor.

Într-o declarație de duminică dimineață, la emisiunea Insiders de pe ABC, Albanese a declarat că familiile australiene ale soldaților căzuți în luptă sunt „rănite” de comentariile lui Trump.

„Cele 47 de familii australiene care vor fi afectate de aceste comentarii merită respectul nostru absolut, admirația noastră”, a spus Albanese. „Curajul de care au dat dovadă cei 40.000 de australieni (care) au servit în Afganistan, cu siguranță au fost în prima linie pentru a apăra, alături de ceilalți aliați ai noștri, democrația și libertatea și interesele noastre naționale”, a adăugat el. „Ei merită respectul nostru.”

Trump și-a schimbat opinia doar în privința britanicilor

Sâmbătă, la o zi după ce premierul britanic Keir Starmer a condamnat remarcile lui Trump drept „îngrozitoare”, Trump a părut să-și schimbe poziția – cel puțin în ceea ce privește trupele britanice.

„MARII și FOARTE CURAJOȘII soldați ai Regatului Unit vor fi mereu alături de Statele Unite ale Americii!”, a declarat Trump pe platforma sa Truth Social.

„În Afganistan, 457 de oameni au murit, mulți au fost grav răniți și se numărau printre cei mai mari războinici. Este o legătură prea puternică pentru a fi ruptă vreodată.”

Albanese a făcut referire la comentariile ulterioare ale lui Trump, sugerând că acesta apreciază și efortul australian în Afganistan.

„Cred că comentariile președintelui Trump făcute peste noapte indică o poziție foarte diferită. El a recunoscut contribuția”, a declarat Albanese pentru ABC, dar a adăugat că comentariile anterioare ale lui Trump au fost „total nepotrivite. Complet inacceptabile”.