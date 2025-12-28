Australia: Un bărbat a fost pus sub acuzare după ce a afișat simboluri naziste în public

„A fost dus la secția de poliție și acuzat de afișare publică, cu bună știință, a unui simbol nazist, fără nicio scuză, și de provocarea expunerii unui simbol nazist interzis într-un loc public”, se arată în comunicatul emis sâmbătă de autoritățile australiene.

Incidentul a avut loc miercuri, pe 24 decembrie, pe o plajă din Newcastle din New South Wales. Potrivit unui martor la fața locului, bărbatul purta tatuaje asociate cu ideologia supremației albe, inclusiv simboluri ale SS-ului nazist. Potrivit observatorului, bărbatul vorbea zgomotos și afișa în mod ostentativ tatuajele de pe picior.

Acesta a fotografiat tatuajele și a anunțat autoritățile despre incident. „Cu toții trebuie să fim cei mai buni australieni care putem fi în acest moment, să dăm dovadă de solidaritate și unitate și să taxăm rasismul și fascismul ori de câte ori le întâlnim”, a transmis acesta.

Bărbatul a fost eliberat pe cauțiune și urmează să se prezinte în fața Tribunalului Local din Newcastle la data de 22 ianuarie 2026.

Guvernul australian a anunțat înăsprirea legislației privind incitarea la ură, pe fondul atacului de la plaja Bondi care a vizat un eveniment de Hanukkah. În urma atacului, 15 persoane au murit și alte 20 au fost rănite.