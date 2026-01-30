Un proiect hotelier „Trump” din Belgrad a fost abandonat după ce ministrul Culturii din Serbia a fost pus sub acuzare

Planul era de a transforma Generalstab, un fost sediu militar iugoslav și o emblemă a modernismului arhitectural postbelic, într-un complex dominat de un hotel Trump International, potrivit Le Figaro. Proiectul a fost condus de Affinity Global Development, o companie legată de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Procurorii îi acuză pe cei responsabili de abuz de putere și falsificare de documente oficiale, acuzații pe care le neagă. În 2024, guvernul sârb a aprobat semnarea unui contract cu compania legată de fostul consilier senior al președintelui american, Jared Kushner.

Potrivit publicației The Art Newspaper, și alte situri de patrimoniu din epoca socialistă iugoslavă sunt amenințate. Hotelul Jugoslavija a fost demolat pentru un alt proiect imobiliar în ianuarie 2025, Casa Armatei Populare din Sabac ar putea fi vândută unor investitori privați, iar complexul Târgului din Belgrad este programat pentru o transformare radicală. Gruia Badescu, cercetător la Zukunftskolleg (Centrul de Științe și Umaniste) de la Universitatea din Konstanz, și-a exprimat îngrijorarea în The Art Newspaper: „Ceea ce asistăm la scară largă este un proces de ștergere a Iugoslaviei socialiste orchestrat de guvern.” El a adăugat că cazul Generalstab este „emblematic pentru tensiunile dintre dezvoltarea imobiliară și politica memoriei din Serbia” .