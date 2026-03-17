Volodimir Zelenski merge la Londra pentru discuții cu premierul britanic în contextul tensiunilor globale

Președintele Volodimir Zelenski merge marți la Londra pentru discuții cu Keir Starmer, în timp ce Marea Britanie anunță că va continua sprijinul pentru Ucraina în conflictul pe care îl duce cu Rusia.
Nițu Maria
17 mart. 2026, 08:59, Știri externe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat marți la Londra, unde are programată o întâlnire cu premierul britanic Keir Starmer, relatează dpa.

În această perioadă, atenția internațională se îndreaptă tot mai mult către conflictul din Iran, care continuă să escaladeze, în timp ce războiul din Ucraina rămâne o preocupare majoră pentru aliații occidentali.

Prim-ministrul britanic își dorește menținerea conflictului din Ucraina pe agenda globală, în ciuda evoluțiilor din Orientul Mijlociu. În același context, Statele Unite au decis să relaxeze temporar sancțiunile impuse țărilor care importă petrol rusesc.

Măsura aceasta urmărește, de fapt, stabilizarea pieței energetice, care oferă și un avantaj indirect președintelui rus, Vladimir Putin.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Downing Street 10, Keir Starmer a făcut o precizare despre riscurilor generate de această situație, spunând că „nu putem permite ca războiul din Golf să se transforme într-un câștig neașteptat pentru Putin”.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a confirmat vizita liderului ucrainean și a menționat sprijinul semnificativ acordat recent Kievului.

El a precizat în fața Parlamentului că „luna trecută am livrat Ucrainei 3.500 de drone, 18.000 de proiectile de artilerie și trei milioane de bucăți de muniții mici”.

Despre nivelul de dificultate care se instalează treptat la nivel internațional, el a afirmat că „ne confruntăm cu două conflicte pe două continente, susținute de o axă a agresiunii cu tactici similare și tehnologii similare”.

„În numele Regatului Unit”, a mai declarat el, „nu vom uita de războiul din Europa, iar hotărârea noastră totală de a fi alături de Ucraina rămâne neclintită”.

Citește și

G4Media
Produsul ieftinit cu 91% în Carrefour. Costa 279 lei, acum doar 25 lei
Gandul
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Necropolă romană cu 34 de morminte sub un spital din Constanța. Cercetător: „Am găsit schelete la nivelul pardoselii”
Libertatea
Ciorbă de perișoare a la grec. Rețeta celebrului bucătar Bărbosu
CSID
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se vinde cel mai ieftin carburant și ce urmează
Promotor