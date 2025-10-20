Trump semnează un acord de 8,5 miliarde dolari privind pământurile rare cu prim-ministrul australian

Președintele Donald Trump și prim-ministrul australian Anthony Albanese au semnat un acord de 8,5 miliarde de dolari privind pământurile rare, potrivit AP.

Cele două țări deschid o legătură comercială privind resursele critice ca un răspuns la noile restricții la exporturile Chinei.

Beijingul a anunțat că guvernul chinez trebuie să aprobe orice export de materiale care conțin chiar și urme de pământuri rare originare din China sau care au fost produse cu tehnologie chineză.

Reprezentantul Comerțului din SUA a declarat că acest lucru oferă Chinei control asupra economiei globale, iar economia minieră a Australiei reprezintă o alternativă cheie pentru mineralele critice căutate de SUA.