O activistă pentru bunăstarea animalelor din California a fost condamnată pentru furtul unor găini dintr-o fermă

Zoe Rosenberg, în vârstă de 23 de ani, nu a negat că a luat animalele de la Petaluma Poultry, dar a susținut că nu a încălcat legea, deoarece salva păsările dintr-o situație crudă. Un juriu a găsit-o vinovată în octombrie, după un proces de șapte săptămâni în comitatul Sonoma, o zonă agricolă din nordul Californiei, potrivit AP.

Activista de la Direct Action Everywhere, sau DxE, un grup pentru drepturile animalelor cu sediul în Berkeley, a declarat că nu regretă ceea ce a făcut.

„Nu-mi voi cere scuze pentru că am luat animale bolnave și neglijate pentru a primi îngrijiri medicale”, a declarat Rosenberg după condamnarea sa.

Grupul a numit păsările — Mac, Iederă, Aster și Azalee — și le-a plasat într-un sanctuar de animale.

Compania Petaluma Poultry a declarat că DxE este un grup extremist care intenționează să distrugă industria zootehnică. Compania susține că animalele nu au fost maltratate și a spus că sentința respectă statul de drept.