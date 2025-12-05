Prima pagină » Economic » O activistă pentru bunăstarea animalelor din California a fost condamnată pentru furtul unor găini dintr-o fermă

O tânără activistă pentru bunăstarea animalelor din California, care a luat patru găini de la o importantă crescătorie de păsări de curte Perdue Farms, a fost condamnată la 90 de zile de închisoare după ce a fost găsită vinovată de conspirație, încălcarea proprietății și alte acuzații.
Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
05 dec. 2025, 02:49, Economic

Zoe Rosenberg, în vârstă de 23 de ani, nu a negat că a luat animalele de la Petaluma Poultry, dar a susținut că nu a încălcat legea, deoarece salva păsările dintr-o situație crudă. Un juriu a găsit-o vinovată în octombrie, după un proces de șapte săptămâni în comitatul Sonoma, o zonă agricolă din nordul Californiei, potrivit AP.

Activista de la Direct Action Everywhere, sau DxE, un grup pentru drepturile animalelor cu sediul în Berkeley, a declarat că nu regretă ceea ce a făcut.

„Nu-mi voi cere scuze pentru că am luat animale bolnave și neglijate pentru a primi îngrijiri medicale”, a declarat Rosenberg după condamnarea sa.

Grupul a numit păsările — Mac, Iederă, Aster și Azalee — și le-a plasat într-un sanctuar de animale.

Compania Petaluma Poultry a declarat că DxE este un grup extremist care intenționează să distrugă industria zootehnică. Compania susține că animalele nu au fost maltratate și a spus că sentința respectă statul de drept.

