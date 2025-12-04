UE va reevalua tarifele impuse vehiculelor electrice Volkswagen fabricate în China

Uniunea Europeană a impus anul trecut tarife asupra vehiculelor electrice fabricate în China, la finalul unei investigații privind subvențiile acordate producătorilor chinezi de automobile, informează Financial Times.

În prezent, Volkswagen plătește taxe vamale de 20,7% pentru modelele mărcii Cupra produse în China, pe lângă tariful de bază de 10%.

Comisia Europeană revizuiește tarifele

Într-un anunț publicat joi, Comisia a precizat că a deschis o revizuire a tarifelor în urma unei solicitări depuse de VW Anhui din China, care produce modelele Cupra.

Seat-Cupra a anunțat că a propus Comisiei stabilirea unei cote de import și a unui preț minim pentru vehiculele electrice. Marca spaniolă, parte a grupului Volkswagen, spune că decizia ar putea veni în „câteva luni”.

Demersul vine pe fondul presiunilor din partea unor state membre ale UE care cer Comisiei să protejeze producătorii din blocul comunitar, în special pe cei care fabrică autoturisme de dimensiuni mici, afectați de prețurile competitive din China.

Tarifele aplicate de Bruxelles vehiculelor electrice produse în China au avut un „impact semnificativ” asupra Volkswagen, precum și asupra industriei auto în ansamblu, a mai precizat Seat-Cupra.