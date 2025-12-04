Prima pagină » Economic » UE va reevalua tarifele impuse vehiculelor electrice Volkswagen fabricate în China

UE va reevalua tarifele impuse vehiculelor electrice Volkswagen fabricate în China

Comisia Europeană a deschis o procedură de revizuire a tarifelor aplicate mașinilor electrice produse în China de grupul Volkswagen.
UE va reevalua tarifele impuse vehiculelor electrice Volkswagen fabricate în China
Iulian Moşneagu
04 dec. 2025, 18:07, Economic

Uniunea Europeană a impus anul trecut tarife asupra vehiculelor electrice fabricate în China, la finalul unei investigații privind subvențiile acordate producătorilor chinezi de automobile, informează Financial Times.

În prezent, Volkswagen plătește taxe vamale de 20,7% pentru modelele mărcii Cupra produse în China, pe lângă tariful de bază de 10%.

Comisia Europeană revizuiește tarifele

Într-un anunț publicat joi, Comisia a precizat că a deschis o revizuire a tarifelor în urma unei solicitări depuse de VW Anhui din China, care produce modelele Cupra.

Seat-Cupra a anunțat că a propus Comisiei stabilirea unei cote de import și a unui preț minim pentru vehiculele electrice. Marca spaniolă, parte a grupului Volkswagen, spune că decizia ar putea veni în „câteva luni”.

Demersul vine pe fondul presiunilor din partea unor state membre ale UE care cer Comisiei să protejeze producătorii din blocul comunitar, în special pe cei care fabrică autoturisme de dimensiuni mici, afectați de prețurile competitive din China.

Tarifele aplicate de Bruxelles vehiculelor electrice produse în China au avut un „impact semnificativ” asupra Volkswagen, precum și asupra industriei auto în ansamblu, a mai precizat Seat-Cupra.

Recomandarea video

Colegiul Medicilor, avertisment în privința situației din Prahova: Pe lângă spitalele din jud. Prahova, criza apei afectează în mod direct și cabinetele medicilor de familie și de ambulatoriu.
G4media
Un polițist rutier robot dirijează traficul într-un oraș din China. ”Imediat a remarcat și m-a atenționat”
Gandul
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cele trei provocări pe care Europa trebuie să le rezolve ca să-l convingă pe Putin că Ucraina nu poate fi învinsă
Libertatea
Alimentul interzis pentru zodia ta! Ce nu trebuie să mănânci niciodată
CSID
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor