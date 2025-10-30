Volkswagen intră în deficit din cauza tarifelor vamale americane de 5,8 miliarde de dolari

Volkswagen a înregistrat cheltuieli de 5,8 miliarde de dolari din cauza schimbării strategiei Porsche privind vehiculele electrice, anunțată în septembrie, în timp ce tarifele de import din SUA și scăderea ulterioară a vânzărilor ar urma să coste cel mai mare producător auto din Europa până la 5.7 miliarde de dolari în acest an, a declarat joi compania.

Tarifele au pus și mai multă presiune pe șeful Volkswagen, Oliver Blume, care va preda funcția de CEO la divizia Porsche, aflată în dificultate, la începutul anului viitor, după ce luna trecută a avertizat că pierderile se vor ridica la mai multe miliarde de euro. Fostul șef al McLaren, Michael Leiters, va prelua conducerea Porsche.

Cel puțin 4, 6 miliarde de dolari din costurile tarifelor sunt directe

Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, a declarat că cel puțin 4, 6 miliarde de dolari din costurile tarifelor sunt directe, restul fiind legate de pierderile de marjă cauzate de contramăsuri.

Compania vede o anumită marjă de manevră pentru a reduce costurile suplimentare, de exemplu prin reducerea cheltuielilor sau mutarea unei părți mai mari a producției în SUA, urmând ca până la sfârșitul anului să se ia o decizie cu privire la înființarea unei fabrici acolo pentru filiala Audi, potrivit Reuters.

Acțiunile Volkswagen au crescut cu până la 2% în tranzacții volatile după publicarea rezultatelor, înainte de a înregistra o scădere de 1,1% la ora 11:34 GMT.

Antlitz a declarat că este o „situație mixtă”, indicând cererea puternică pentru mașinile Volkswagen în Europa, care compensează slăbiciunea din China, dar modelele electrice din ce în ce mai populare sunt mai scumpe de produs, ceea ce afectează profitabilitatea.

Decizia lui Blume de a renunța la funcția de CEO al Porsche a venit după ce investitorii au pus din ce în ce mai mult la îndoială capacitatea sa de a conduce simultan cele două companii într-o perioadă de provocări majore pentru ambele.

Volkswagen și-a menținut joi previziunile pentru întregul an, dar a precizat că acestea se bazează pe ipoteza unei aprovizionări adecvate cu cipuri, sugerând că următorul front de luptă al producătorului auto va fi conflictul comercial cu producătorul olandez de cipuri Nexperia, care amenință cu întreruperea producției în industria auto.

Antlitz a declarat că Volkswagen depune eforturi pentru a asigura producția în condițiile penuriei de aprovizionare „zi de zi și săptămână de săptămână”.