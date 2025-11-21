Guvern: Banca Mondială dispusă să sprijine finanțarea deficitului bugetar, cu condiția continuării reformelor

Șeful Guvernul s-a întâlnit vineri cu o delegație a Băncii Mondiale condusă de Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală.

Discuțiile au vizat sprijinul tehnic și financiar de care România are nevoie pentru a avansa reformele economice și pentru a îmbunătăți performanța instituțiilor publice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Banca Mondială și-a arătat disponibilitatea de a sprijini România prin împrumuturi și garanții destinate agriculturii, energiei și proiectelor realizate în parteneriat public-privat.

Ilie Bolojan a atras atenția asupra potențialului agricol nevalorificat al României și a arătat că lipsa capacităților de procesare a produselor agroalimentare menține țara în poziția de importator de produse finite. Acesta a cerut sprijin pentru dezvoltarea industriei de procesare. În domeniul energiei, discuțiile au vizat accesul la finanțări pentru proiecte care pot stabiliza și moderniza sistemul energetic.

Premierul a precizat că Guvernul este decis să îmbunătățească colectarea veniturilor la buget și să combată evaziunea fiscală și a cerut expertiza Băncii Mondiale pentru ajustarea legislației și a procedurilor fiscale.

Finanțare și expertiză

Guvernul arată că Banca Mondială și-a confirmat disponibilitatea de a continua să sprijine România în finanțarea deficitului bugetar, cu condiția continuării reformelor asumate.

„Avem nevoie ca fiecare leu încasat la buget să fie folosit cu responsabilitate, iar reformele să producă rezultate vizibile pentru oameni. Statul trebuie să devină mai eficient și mai corect în ceea ce face, să ofere servicii mai bune cetățenilor și să le recâștige încrederea. Parteneriatul cu Banca Mondială ne ajută să accelerăm aceste schimbări și să construim o economie pe baze sănătoase”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Antonella Bassani a adăugat: „Suntem gata să oferim nu doar finanțare, ci și expertiză, pentru ca România să-și valorifice potențialul în sectoarele esențiale și să asigure un stat mai eficient și responsabil față de cetățeni”.