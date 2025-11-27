Ministrul Finanțelor anunță reducerea deficitului bugetar la 5.7 din PIB pentru luna octombrie

„În primul rând este vorba de scăderea deficitului înregistrat față de anul trecut, față de 2024, față de deficitul lunii octombrie din 2024 unde aveam un 6,2%, în luna octombrie acestui an execuția înregistrează un deficit de 5,7%. Este un ecart de aproape 0,5% care semnifică următoarele lucruri. În primul rând confirmă că tendința pe care am anticipat-o în privința deficitului anual de 8,4% este una validă. Practic, deficitul în lună față de 2024 și deficitul înregistrat în lună este de 6,3 miliarde față de anul trecut. Deficitul înregistrat în lună era de 13 miliarde”, a declarat Nazare, joi, într-o conferință de presă.

Acesta a prezentat și rezultatele pachetelor de măsuri fiscale adoptate în vară. Despre colectarea TVA, ministrul a precizat: „TVA-ul colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde care este cel mai mare nivel din cursul anului 2025 cu un plus față de anul trecut de 2,4 miliarde și un plus față de luna septembrie de 1,4 miliarde”.

În privința reducerilor cheltuielilor de personal, Nazare a declarat: „ De asemenea, alte chestiuni importante legate de execuție le-aș enumera în privința cheltuielilor de personal. V-am spus că în trimestru 3 am înregistrat o scădere a cheltuielilor de personal de aproximativ 629 de milioane în tot trimestru 3. Luna octombrie adaugă la această sumă încă 562 de milioane deci practic în trimestru 3 și octombrie cumulat avem o economie la cheltuieli de personal de aproape 1,1 miliarde”.

„Această execuție confirmă atât pe palierul de venituri cât și pe palierul de cheltuieli că măsurile adoptate până acum au efecte”, a mai declarat ministrul.