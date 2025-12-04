România a împrumutat astăzi 1,2 miliarde lei de la bănci, la dobânzi de până la 6,89% pe an

În prima licitaţie, ministerul a redeschis o emisiune de obligaţiuni de stat scadentă în iulie 2031 şi a atras 600 milioane lei, la o dobândă anuală de 6,89%. Suma adjudecată este egală cu valoarea anunţată a emisiunii.

La această licitaţie au participat 7 dealeri primari, care au cumpărat titlurile atât în nume şi cont propriu, cât şi pentru clienţi persoane fizice şi juridice. Volumul total al cererii a urcat la 1,16 miliarde lei, din care 1,15 miliarde lei au reprezentat ofertele băncilor în nume şi cont propriu. Ofertele necompetitive s-au ridicat la 10,2 milioane lei.

A doua licitaţie a vizat redeschiderea unei emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu scadenţa în aprilie 2027. Ministerul Finanţelor a împrumutat tot 600 milioane lei, la o dobândă anuală de 6,39%.

Şi în acest caz au participat 7 dealeri primari, iar cererea totală a fost de 1,21 miliarde lei. Din suma totală adjudecată, băncile au ofertat în nume şi cont propriu 1,16 miliarde lei, în timp ce ofertele necompetitive au totalizat 51,6 milioane lei.