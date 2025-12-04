Prima pagină » Economic » România a împrumutat astăzi 1,2 miliarde lei de la bănci, la dobânzi de până la 6,89% pe an

România a împrumutat astăzi 1,2 miliarde lei de la bănci, la dobânzi de până la 6,89% pe an

Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci suma totală de 1,2 miliarde de lei, prin două licitaţii de titluri de stat de tip benchmark, la randamente anuale de 6,89%, respectiv 6,39%.
România a împrumutat astăzi 1,2 miliarde lei de la bănci, la dobânzi de până la 6,89% pe an
Sursă foto: Pexels
Gabriel Negreanu
04 dec. 2025, 16:40, Economic

În prima licitaţie, ministerul a redeschis o emisiune de obligaţiuni de stat scadentă în iulie 2031 şi a atras 600 milioane lei, la o dobândă anuală de 6,89%. Suma adjudecată este egală cu valoarea anunţată a emisiunii.

La această licitaţie au participat 7 dealeri primari, care au cumpărat titlurile atât în nume şi cont propriu, cât şi pentru clienţi persoane fizice şi juridice. Volumul total al cererii a urcat la 1,16 miliarde lei, din care 1,15 miliarde lei au reprezentat ofertele băncilor în nume şi cont propriu. Ofertele necompetitive s-au ridicat la 10,2 milioane lei.

A doua licitaţie a vizat redeschiderea unei emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu scadenţa în aprilie 2027. Ministerul Finanţelor a împrumutat tot 600 milioane lei, la o dobândă anuală de 6,39%.

Şi în acest caz au participat 7 dealeri primari, iar cererea totală a fost de 1,21 miliarde lei. Din suma totală adjudecată, băncile au ofertat în nume şi cont propriu 1,16 miliarde lei, în timp ce ofertele necompetitive au totalizat 51,6 milioane lei.

Recomandarea video