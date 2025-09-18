A început tranzacționarea titlurilor de stat Fidelis. În septembrie, statul a atras 2,2 miliarde lei de la populație

Românii continuă să investească în titlurile de stat Fidelis, oferite de Ministerul Finanțelor prin intermediul Bursei de Valori București (BVB). În cea mai recentă rundă, derulată între 5 și 12 septembrie, statul a atras aproximativ 2,2 miliarde lei de la populație – echivalentul a peste 440 milioane euro.

Suma rezultă din vânzarea a opt emisiuni de titluri de stat, dintre care unele denominate în lei, iar altele în euro. Mai exact, Ministerul Finanțelor a atras 813,5 milioane lei și 267,7 milioane euro. Titlurile au fost listate pe bursă începând de joi, ceea ce înseamnă că investitorii le pot cumpăra sau vinde oricând, în timpul sesiunilor de tranzacționare.

Peste 19.000 de ordine de subscriere

„Românii au plasat aproape 19.500 de ordine de subscriere”, a comunicat Bursa de Valori București, un indiciu clar că populația caută alternative sigure și eficiente pentru economisire.

Potrivit reprezentanților BVB, „oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a derulat prin sistemele Bursei, fiind intermediată de un consorțiu de bănci și firme de brokeraj”, format din BT Capital Partners (Lead Manager), BCR, BRD-Groupe Société Générale, TradeVille, UniCredit Bank, Banca Transilvania și Libra Internet Bank.

Ce sunt titlurile de stat Fidelis?

Titlurile de stat Fidelis sunt instrumente financiare emise de stat, prin care cetățenii pot împrumuta statul, în schimbul unei dobânzi anuale garantate. Acestea pot fi cumpărate în lei sau euro și au maturități diferite (2, 4, 5, 6 sau 10 ani).

Dobânzile variază între 3,1% și 8,2% pe an, în funcție de valută și perioada aleasă. De exemplu, titlurile în lei pe 2 ani pentru donatori oferă 8,2% dobândă anuală, iar titlurile în euro pe 10 ani oferă 6,5% dobândă anuală. Cel mai mare avantaj este că veniturile obținute nu sunt impozitate: investitorii nu plătesc taxe nici pe dobânzile încasate, nici pe eventualele câștiguri obținute dacă vând titlurile cu profit. Dobânda este fixă pe toată perioada de deținere și este garantată de stat.

Suma minimă pentru investiție pornește de la 500 lei pentru titlurile în lei destinate donatorilor, și de la 1.000 euro pentru cele în euro. Pentru celelalte emisiuni în lei, pragul minim este de 5.000 lei.

Cine a putut investi și ce urmează

Oferta a fost deschisă pentru persoane fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani. Subscrierea s-a putut face prin bănci sau brokeri autorizați, iar următoarea rundă de titluri de stat este estimată pentru începutul lunii octombrie.

Din 2020 până acum, Ministerul Finanțelor a atras 57 de miliarde de lei (11,5 miliarde euro) de la populație prin aceste emisiuni, dintre care 16 miliarde de lei doar în 2025.

După ce au fost cumpărate, titlurile de stat pot fi păstrate până la scadență, caz în care investitorii primesc dobânda în fiecare an, iar la final întreaga sumă investită. Practic, dacă ai investit 5.000 lei într-o emisiune cu dobândă de 8%, vei primi 400 lei pe an ca dobândă, fără taxe sau impozite. La finalul perioadei, primești cei 5.000 lei înapoi.

Alternativ, aceste titluri pot fi vândute oricând sau se pot cumpăra altele, direct la Bursa de Valori București, printr-o bancă sau firmă de brokeraj autorizată.

O nouă emisiune Fidelis, în octombrie

Cei interesați pot verifica în orice moment prețul actual al titlurilor pe site-ul Bursei, introducând în căsuța de căutare simboluri precum R2709B, R2909A sau R3509AE, în funcție de seria aleasă.

Investitorii care au cumpărat titlurile printr-o bancă sau broker, fără să semneze un contract de servicii de investiții, le vor regăsi înregistrate direct în evidențele Depozitarului Central. Cei care aleg să deschidă ulterior un cont de investiții pot transfera titlurile acolo, pentru a le gestiona mai ușor sau a le tranzacționa.

Potrivit Bursei de Valori București, titlurile de stat Fidelis sunt o alternativă sigură la depozitele bancare și nu necesită cunoștințe avansate de investiții pentru a putea participa. Ele pot fi vizualizate fie în contul de tranzacționare de la broker, fie direct înregistrate la Depozitarul Central, în funcție de metoda prin care au fost cumpărate.

Următoarea ofertă de titluri de stat Fidelis este programată să înceapă în prima decadă a lunii octombrie, a anunțat Ministerul Finanțelor.