BVB încheie pe plus. Banca Transilvania conduce piața

Piața locală a avut o sesiune echilibrată luni, cu rezultate bune pentru firmele mari și cu interes ridicat din partea investitorilor pentru cele mai lichide companii.

Indicele principal al pieței, BET, care arată evoluția celor mai mari societăți listate, a închis ziua cu o creștere de aproape un procent. Indicatorul urmărește prețurile celor mai influente 20 de companii de pe piața locală. În acest moment, este cu peste 36 de procente peste nivelul de la începutul anului, ceea ce indică un an în creștere pentru investitori.

Indicii principali urcă, companiile mici rămân în urmă

Și alți indici importanți au avut evoluții similare. BET-TR, care include și dividendele plătite de companii, a crescut cu mai mult de un procent. BET-BK, un reper des folosit de fondurile de investiții, a avansat cu 1,1%.

De asemenea, indicele BET-NG, care reflectă evoluția firmelor din energie și gaze, a înregistrat un plus de 1,08%, pe fondul unei zile bune pentru întregul sector. Singura excepție a fost indicatorul dedicat companiilor mici, unde oscilațiile de preț au fost mai vizibile. Influențate de volumul redus de tranzacții, prețurile au scăzut ușor în acest caz.

Banca Transilvania conduce topul tranzacțiilor

Acțiunile Băncii Transilvania au dominat ziua, cu tranzacții de peste 13,4 milioane de lei, cea mai mare valoare înregistrată astăzi în piață. Pe locurile următoare s-au situat OMV Petrom, cu aproximativ 5,08 milioane de lei, și Hidroelectrica, cu 4,47 milioane de lei.

După numărul de acțiuni tranzacționate, Fondul Proprietatea a fost pe primul loc, cu peste 6,3 milioane de titluri schimbate. I-a urmat OMV Petrom, cu aproximativ 5,46 milioane de acțiuni, iar Transelectrica cu aproape 2,6 milioane.

Mișcări în zona companiilor mici

Și companiile mai mici au avut evoluții vizibile în această sesiune. Printre cele mai mari creșteri s-au numărat UAMT S.A., producător de componente auto, cu un avans de 10,27%. Chimcomplex S.A. Borzești, unul dintre cei mai mari producători chimici din România, a avut o creștere de 7%. Aerostar S.A., specializată în mentenanță și modernizări în domeniul aeronautic, a înregistrat un avans de 5,5%.

Pe partea opusă, cele mai vizibile scăderi s-au înregistrat la Grupul Industrial Electrocontact S.A, ale cărui acțiuni au pierdut 12,96%. Artego S.A. a coborât cu 8,04%, iar Vrancart S.A. a închis în scădere cu 4,76%. La aceste firme, volumul redus poate accentua fluctuațiile de preț, motiv pentru care modificările procentuale sunt uneori mai ample decât în cazul companiilor mari.

Piața principală trece de 470 de miliarde

În total, investitorii au realizat luni tranzacții de aproape 82 de milioane de lei, o valoare sub media zilnică a acestui an. Per ansamblu, ziua a fost una pozitivă pentru piața românească, cu un avans solid al indicilor principali. Interesul investitorilor a mers către companiile de top, în special banca aflată în fruntea tranzacțiilor.

La finalul zilei, valoarea totală a companiilor listate pe piața principală depășea 470 de miliarde de lei, iar piața dedicată firmelor mai mici era evaluată la aproximativ 14 miliarde de lei.