Fondul Proprietatea susține listarea la BVB a Companiei Naționale de Aeroporturi București

„Compania Franklin Templeton București, în calitate de Administrator Unic, dar și Administrator al Fondului de investiții alternative (AFIA) al Fondului Proprietatea, își reafirmă susținerea pentru listarea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) la Bursa de Valori București (BVB), care poate reprezenta un moment important pentru dezvoltarea pieței de capital românești și o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona capitalei”, se arată în comunicatul publicat luni de reprezentanții Fondului.

Potrivit sursei citate, o listare a CNAB ar putea constitui o sursă importantă de finanțare a construcției unui nou terminal în cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, de care România are o nevoie stringentă. Conform estimărilor Fondului, CNAB ar putea obține în urma unei oferte publice inițiale cu emitere de noi acțiuni, peste 500 milioane euro, Statul Român rămânând acționarul majoritar al companiei.

„Fondul Proprietatea sustine necesitatea listării la bursă a CNAB în viitorul cât mai apropiat. Listarea companiei pe piața locală de capital ar marca o etapă importantă în valorificarea întregului său potențial, prin creșterea eficienței operaționale, îmbunătățirea guvernanței corporative și responsabilității publice, precum și facilitarea accesului la noi surse de finanțare”, a declarat Managerul de Portofoliu al Fondului Proprietatea, Daniel Naftali.

Reprezentanții Fondului atrag atenția că este necesară întărirea guvernanței corporative a CNAB, dar și pregătirea unor pași preliminari imediați, precum contractarea unui auditor financiar cu experiență prealabila în legătură cu tranzacții pe piața de capital.

În acest sens, Fondul face o serie de propuneri și adaugă puncte suplimentare pe agenda discuțiilor Adunării Generale a Acționarilor din următoarele săptămâni, exprimând și îngrijorarea cu privire la anumite modificări ale Actului Constitutiv. Fondul solicită reluarea procesului de selecție a auditorului financiar, transparența deciziilor interne ale CNAB, dar și renumerarea echitabilă a membrilor conducerii CNAB.

„Suntem profund preocupați de încercările de limitare sau chiar lipsa implementării adecvate a guvernanței corporative la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Pentru realizarea listării companiei pe BVB este vitala îmbunătățirea urgentă si semnificativă a guvernanței corporative, cât și pregătirea unor pași preliminari imediați, precum contractarea unui auditor financiar cu experiență prealabilă pe piața de capital”, a declarat Călin Meteș, Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea.