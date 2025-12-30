De la autostrăzi la oţel: Dorinel Umbrărescu se pregătește să preia ArcelorMittal Hunedoara

Dorinel Umbrărescu, cel mai mare antreprenor din construcţii de pe piaţa locală, a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacţie evaluată la 12,5 milioane de euro.

Tranzacţia este în faza preliminară

Compania, listată la Bursa de Valori Bucureşti, a anunţat aprobarea de către Consiliul de Administraţie a unui acord de principiu cu UMB Steel SRL, firmă din grupul controlat de Dorinel Umbrărescu. Acordul vizează vânzarea tuturor activelor companiei, precum şi transferul anumitor datorii, inclusiv obligaţiile de mediu. Compania are o capitalizare bursieră de aproximativ 70 milioane de lei, conform datelor BVB, valoarea agreată fiind aliniată cu cea de piaţă.

„Finalizarea tranzacţiei preconizate rămâne condiţionată de negocierea şi semnarea documentelor definitive ale tranzacţiei, aprobarea adunării generale a acţionarilor, obţinerea autorizaţiilor de reglementare şi îndeplinirea formalităţilor de mediu necesare, precum şi îndeplinirea altor formalităţi în pregătirea vânzării preconizate. Vânzarea potenţială vine în urma opririi permanente a activităţilor de producţie la fabrica din Hunedoara, aprobată de acţionari la 17 octombrie 2025”, potrivit oficialilor ArcelorMittal Hunedoara, citați de Ziarul Financiar.

Mutarea lui Umbrărescu în industria grea

Tranzacţia vizează întregul patrimoniu industrial al combinatului din Hunedoara, incluzând „toate echipamentele de producţie şi instalaţiile industriale, materiale şi stocuri, toate terenurile şi clădirile situate pe amplasamentul industrial”, precum şi terenurile aflate în afara platformei industriale.

Cu afaceri de 511 milioane de lei anul trecut şi 477 de angajaţi, potrivit situaţiilor financiare publice, ArcelorMittal Hunedoara a fost afectată de creşterea costurilor cu energia şi de presiunea importurilor ieftine din afara Uniunii Europene.

Motivele opririi producţiei

Producţia a fost oprită efectiv la începutul lunii septembrie. Compania a precizat atunci că „fundamentele economice rămâneau nefavorabile din cauza condiţiilor de piaţă foarte dificile, determinate de preţurile foarte mari la energia electrică şi de presiunea tot mai mare din partea importurilor la preţuri mici din afara UE”.

Sanjay Samaddar, CEO ArcelorMittal Europe – Produse Lungi, a explicat că au fost analizate mai multe alternative pentru continuarea activităţii, însă „reluarea operaţiunilor fără o justificare financiară garantată ar fi fost iresponsabilă faţă de angajaţi şi părţile interesate”.

De la autostrăzi la siderurgie

Pentru Dorinel Umbrărescu, tranzacţia reprezintă a doua mutare importantă în siderurgie. În 2024, antreprenorul a cumpărat combinatul Oţelul Roşu din Caraş-Severin. Achiziţia a avut ca obiectiv reluarea producţiei de oţel şi realizarea de componente metalice, destinate în principal proiectelor de infrastructură derulate de companiile sale.

Grupul controlat de Umbrărescu, format din Spedition UMB, Tehnostrade şi SA&PE Construct, a raportat afaceri totale de peste 14 miliarde de lei, potrivit situaţiilor financiare publice. Cele trei companii sunt membre în asocieri desemnate câştigătoare de CNAIR pentru execuţia mai multor loturi ale autostrăzii A7, proiect ce va lega Moldova de Capitală.