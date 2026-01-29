Liberty Galați scoate la vânzare active de 690 milioane de euro. Licitație internațională în martie

Planul de restructurare a fost aprobat de comitetul interministerial, iar activele Liberty Galați vor fi scoase la vânzare pentru 690 de milioane de euro, într-o licitație internațională programată în luna martie. Tranzacția este una dintre cele mai mari posibile vânzări de active industriale din ultimii ani, cu implicații directe pentru industria construcțiilor și pentru finanțele publice.

„Vom organiza licitația internațională pe 12 martie. Regulamentul de vânzare și caietul de sarcini vor fi finalizate până luni. Garanția de participare va fi de 7%”, a declarat Remus Borza, președintele Euro Insol, administratorul concordatar al combinatului, citat de Ziarul Financiar.

Evaluarea activelor a fost realizată de compania românească Darian, specializată în evaluări de active industriale și imobiliare. În cadrul procedurii de vânzare, 13 investitori și-au exprimat interesul pentru preluarea combinatului, până în prezent.

Interes din Europa și Asia

Printre cei interesați se numără grupuri industriale din India, China, Turcia, Ucraina și Irak, dar și o companie românească. Este vorba despre UMB Grup, deținută de Dorinel Umbrărescu.

Pe lista potențialilor cumpărători se mai află JSW Steel și Jindal Group din India, DeLong Steel din China, KMC Steel din Turcia, Galiawa Group din Irak și Metinvest din Ucraina, controlat de miliardarul Rinat Akhmetov. Grupul ucrainean este deja prezent în România, după ce a preluat fabrica ArcelorMittal Tubular Products Iași, achiziție finalizată în decembrie 2025.

Interesul unor grupuri industriale mari arată că activele Liberty Galați rămân atractive, în pofida pierderilor și a blocajelor financiare din ultimii ani.

Mii de angajați trimiși în șomaj

Liberty Galați este controlat de grupul Liberty al investitorului indiano-britanic Sanjeev Gupta și a intrat în concordat preventiv în martie 2024, în încercarea de a evita falimentul. De atunci, activitatea combinatului a fost sever afectată.

Aproximativ 3.300 de angajați au fost trimiși în șomaj, iar în prezent mai puțin de 200 de salariați mai lucrează efectiv. Salariile nu au mai fost plătite de peste două luni și jumătate, situație care a generat tensiuni sociale în rândul angajaților.

EximBank, principal creditor

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, situația financiară a combinatului s-a deteriorat accentuat în ultimii ani. După un vârf în 2021, când Liberty Galați a raportat o cifră de afaceri de peste 9,3 miliarde de lei și un profit de aproximativ 1,36 miliarde de lei, compania a intrat pe pierdere. În 2023, pierderile au depășit 2,2 miliarde de lei, iar cifra de afaceri a scăzut la 3,65 miliarde de lei. În 2024, cifra de afaceri s-a redus la aproximativ 2,1 miliarde de lei, iar pierderile s-au menținut la peste 1,6 miliarde de lei.

Statul se numără printre principalii creditori ai companiei. ANAF are de recuperat aproximativ 150 de milioane de euro, iar EximBank 300 de milioane de euro.

Recuperarea acestor sume depinde în mare măsură de succesul procedurii de vânzare, statul fiind expus atât ca creditor, cât și ca actor implicat în restructurarea combinatului.

Încă din septembrie 2024, guvernul a constituit un comitet interministerial pentru a gestiona situația combinatului, considerat strategic pentru industria construcțiilor, sectorul naval și marile proiecte de infrastructură.