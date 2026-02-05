Reacția autorităților locale după anunțul lui Ilie Bolojan privitor la combinatul siderurgic Liberty Galați

Autoritățile gălățene consideră că prin decizia Guvernului se fac „pași importanți” pentru soluționarea crizei de la Liberty Galați.

„Combinatul Siderurgic Liberty Galați va deveni obiectiv de importanță strategică națională. Acesta este unul dintre rezultatele esențiale ale dezbaterilor pe care le-am avut, la București, alături de actuala conducere executivă a combinatului și de membri ai sindicatului reprezentativ, în cadrul Comitetului interministerial coordonat de vicepremierul Marian Neacșu. Din acest comitet fac parte reprezentanți ai tuturor ministerelor relevante – Economie, Energie, Finanțe, Muncă, ai Secretariatului General al Guvernului, Transelectrica, ANRE, reprezentanți ai creditorilor, precum și toate celelalte părți interesate de soluționarea situației de la combinat”, a scris pe Facebook, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Măsura declarării Combinatului Siderurgic Liberty Galați drept unitate strategică va fi adoptată printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului. Declararea combinatului ca obiectiv național strategic, coroborată cu alte măsuri administrative și legislative, va permite soluționarea a trei chestiuni extrem de importante pentru viitorul unității siderurgice.

„Deblocarea plății salariilor restante pentru cei aproximativ 3.000 de angajați ai combinatului. Salariile neachitate de trei luni vor fi acoperite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, fond care, ca urmare a modificării Legii nr. 200/2006, va putea fi accesat și de Liberty Galați. Evitarea debranșării combinatului de la rețeaua electrică, o măsură care ar fi afectat grav instalațiile industriale și ar fi generat riscuri majore, inclusiv de securitate, pe platforma siderurgică. De asemenea, ar fi fost afectate alte 78 de companii, cu peste 3.000 de angajați, racordate la aceeași rețea electrică”, a mai scris Costel Fotea.

Combinatul siderurgic, scos la licitație în martie

Cel mai important lucru este că prin decizia guvernamentală se realizează cadrul necesar pentru relansarea activității. La acest lucru contribuie decizia Tribunalului Galați din 28 ianuarie, care a aprobat modificarea planului de restructurare propus de consorțiul administratorilor concordatari. Astfel, pe 12 martie se vor depune ofertele la licitația internațională pentru valorificarea activelor combinatului și atragerea unui investitor strategic.

„Combinatul Siderurgic Liberty este un obiectiv vital pentru Galați și pentru economia României. Este esențial ca toate etapele procedurale necesare finalizării pașilor importanți făcuți în aceste zile să fie parcurse cât mai rapid, pentru salvarea combinatului și relansarea activității siderurgice”, a precizat șeful CJ Galați.