Exim Bank, după declarațiile premierului Bolojan: Aprobarea facilităților revine exclusiv statului

Reacția băncii vine după ce premierul a declarat, marți, că a sesizat parchetul pentru suspiciunile de lapidare a banului public. Bolojan a mai precizat faptul că nu îl poate demite pe directorul Traian Halalai din cauza unor clauze contractuale semnate în trecut.

Exim Bank spune că facilitățile acordate unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air reprezintă expuneri ale statului român, pe care conducerea băncii nu are puterea legală de a le aproba.

Ce spune banca despre finanțare

„Aprobarea sau avizarea acestor facilități revine exclusiv statului român, fie prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA – organism care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor), pentru expuneri de până la 50 milioane de euro, fie prin Guvernul României, pentru expuneri de peste 50 milioane euro”, se arată în comunicatul băncii.

EximBank mai spune că rolul băncii a fost strict de analiză tehnică a riscurilor și că toate avertismentele privind riscul de nerambursare au fost incluse în documentații, fără criterii subiective.

„Implicarea Exim Bank în aceste operațiuni se limitează strict la activitatea de agent”, precizează sursa citată, indicând faptul că responsabilitatea pentru pierderile statului revine autorităților decidente care au semnat actele.

Alegerea conducerii

În ceea ce privește mandatul actualului Consiliu de Administrație, banca respinge ideea unor numiri bazate pe „prietenii”, argumentând că procedura de selecție din noiembrie 2024 a fost organizată de specialiști din Ministerul Finanțelor și validată de Banca Națională a României.

Ilie Bolojan a explicat, marți, că deși există suspiciuni de delapidare a banului public și a transmis deja documente către parchet, nu îl poate demite pe directorul Exim Bank din cauza unor clauze contractuale extrem de favorabile managementului, semnate în anii precedenți. Premierul a criticat modul în care au fost concepute aceste contracte, afirmând că ele au fost bazate pe interese personale și „prietenii”, lăsând statului doar obligații, fără instrumente directe de intervenție.