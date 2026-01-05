Bursa de la București la început de an: energie pe plus, AeRO în scădere

Bursa de la București a deschis anul cu o evoluție mai bună pe piața principală, unde sunt listate cele mai mari și mai stabile companii, și cu scăderi pe piața AeRO, destinată firmelor mai mici.

Companiile din energie, pe plus

Pe piața principală, companiile din indicele BET, în special cele din energie, au fost pe plus. Acțiunile Transelectrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Romgaz și OMV Petrom au crescut încă din primele ore ale ședinței, semn că investitorii au preferat firmele mari, cu venituri mai previzibile.

Corecții pe piața AeRO

În același timp, pe piața AeRO, unde este urmărit indicele BETAeRO, mai multe acțiuni au înregistrat scăderi la deschiderea ședinței. Printre acestea se numără Comvex, Air Claim, Romnav, Macofil și Prospectiuni. Alte scăderi au fost consemnate la Norofert, Arctic Stream, Foraj Sonde și Ascendia.

Au existat și evoluții pozitive punctuale, precum Unirea Shopping Center, Softbinator Technologies, Agroserv Măriuța, Holde Agri Invest și DN Agrar. Totuși, aceste creșteri nu au compensat scăderile înregistrate de alte titluri din indice.

Investitorii preferă BET

Activitatea de tranzacționare s-a concentrat în primele ore pe piața principală a Bursei de la București, unde sunt listate companiile din indicele BET. TradeVille și BT Capital Partners au condus topul intermediarilor după numărul de tranzacții, fiind urmați de Goldring și BRK Financial Group.

Într-un interviu acordat la finalul lui decembrie, președintele BVB, Radu Hanga, spunea că românii investesc în economia pe care o trăiesc zilnic. Această orientare se regăsește și în prima ședință din 2026, marcată de interes pentru companiile mari listate pe piața principală, în detrimentul pieței AeRO.