Capcana titlurilor de stat și a depozitelor bancare | PASTILA FINANCIARĂ by Mediafax #8

În această ediție din Pastila Financiară dezbatem de ce randamentele de 6–7% nu acoperă inflația de 8–9%, cum se erodează puterea de cumpărare și ce riscuri ascunse apar chiar în cele mai „sigure” plasamente.

Venim cu exemple concrete, calcule pe titlurile Tezaur și depozite bancare, plus alternative reale pentru randament pozitiv.

Proiect susținut de Profit Point.

Într-un context marcat de inflație accelerată, dezechilibre fiscale și presiuni asupra puterii de cumpărare, informarea corectă devine esențială.

„Pastila Financiară” oferă analize riguroase, explicații accesibile și soluții concrete pentru a înțelege mecanismele economice care ne influențează viața de zi cu zi.

Fie că ești antreprenor, angajat sau pur și simplu un cetățean preocupat de viitorul financiar, această emisiune îți oferă instrumentele necesare pentru a lua decizii informate într-o economie în continuă schimbare.