Randamentele imobiliare: ce câștiguri reale aduc chiria și regimul hotelier – Pastila Financiară by Mediafax

Într-un nou episod al emisiunii Pastila Financiară, Adrian Artene și Alexandru Chirilă au discutat despre randamentele investițiilor în imobiliare. Ei au explicat cât de profitabile sunt chiria pe termen lung și în regim hotelier și cum aceste opțiuni afectează valoarea banilor în contextul inflației.

Adrian Artene a început discuția concentrându-se pe randamentele reale ale investițiilor imobiliare. El a întrebat despre tipurile de chirie și care sunt avantajele fiecărei opțiuni.

„Ești proprietar și ai un randament. Ce randamente putem obține astăzi din zona imobiliară și m-aș referi la chirii? Tu ești adeptul chiriei clasice sau chiria în regim hotelier?”

Alex Chirilă a explicat ce înseamnă investiția în imobiliare și de ce aceasta ajută la protejarea banilor împotriva inflației. El a spus că banii cash își pierd din valoare în timp, iar investițiile în proprietăți reprezintă o metodă de a păstra și securiza capitalul.

„Din punct de vedere investițional, scopul pentru care tu faci o investiție este pentru a securiza valoarea banilor. În așa fel încât în capitalism există această forță externă denumită inflație, care face ca averea ta și banii tăi cash să își piardă din valoare. Și atunci piața imobiliară a reprezentat acel vehicul investițional prin care tu îți securizai valoarea banilor.”, a spus Alex Chirilă.

El a explicat metodele prin care investitorii pot obține profit din imobiliare, începând cu o tehnică cunoscută internațional, prin cumpărarea și revânzarea rapidă a apartamentelor.

„Există mai multe forme de a genera profituri din piața imobiliară și bineînțeles există forma agreată foarte mult de americani. Cumperi apartamente ieftine, le dai o față și le pui în piață la un preț ridicat. Flip and flop. Așa ceva în România funcționează și dintr-o astfel de abordare generăm unele dintre cele mai importante randamente.”

Chirilă a explicat diferențele între închirierea pe termen lung și regimul hotelier, cu randamentele pe care le oferă fiecare. El a precizat că închirierea pe termen lung în orașele mari aduce un randament net modest, de 4-5%, care de cele mai multe ori nu acoperă inflația.

„Ca investiție pasivă în care să îl dau în chirie am două metode. În chirie pe termen lung sau regim hotelier. Din chirie pe termen lung randamentele în orașele mari nu sunt mai mari de 4-5% net. În momentul ăsta dacă este să ne uităm strict la chirie nu acoperă inflația. Bineînțeles compensezi randamentul ăsta din creșterea valorii apartamentului. Bineînțeles, atâta timp cât piața imobiliară crește. Dar în perioade de șoc, cum am avut 2008, nu putem discuta despre același mecanism. În condițiile astea, 4-5% randament net este un randament realist pe care am putea să-l obținem. Bineînțeles cu eforturi mai mari aș putea închiria în regim hotelier.”, a spus Chirilă.

El a mai spus ce presupune închirierea pe termen scurt, explicând că randamentele pot fi mult mai mari, dar trebuie luate în calcul comisioanele, cheltuielile și perioadele fără clienți.

„Asta înseamnă să mă ocup să închiriez pe termen scurt de la o noapte la alta sau pe o săptămână la alta. Randamentele aici ar putea ajunge undeva brut 13-14% dar de aici începem să scădem. Comisioane de la platforme. De cele mai multe ori chiar la booking comisionul este 18-20% din vânzările generate. Apoi ai cheltuieli constante cu curățenia și utilitățile. Ai perioadele fără clienți. Ai și un impozit de aproximativ 8%. Realist rămâi undeva cu 6-8% net.”