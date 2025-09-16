Credite și dobânzi: Cum se transformă viața financiară a românilor – Pastila Financiară by Mediafax

Într-un nou episod al emisiunii Pastila Financiară, Adrian Artene și Alexandru Chirilă au discutat despre creditele imobiliare și ipotecare. Ei au explicat în cadrul emisiunii cum condițiile băncilor influențează costul unui împrumut și ce impact poate avea asupra bugetului unei familii.

Adrian Artene a deschis subiectul prin a întreba despre susținerea pe care băncile o oferă clienților. De asemenea, discuția s-a concentrat și pe cum s-au schimbat condițiile pentru creditele ipotecare.

„Vorbeam noi despre susținere și m-aș referi aici și la creditele imobiliare, ipotecare. S-au năsprit condițiile sau s-au relaxat standardele? O susținere totuși există din partea băncilor, ca și partener privat. Cum sunt aceste condiții?”, a întrebat Adrian Artene.

Alexandru Chirilă a explicat motivul pentru care condițiile au devenit mai stricte în ultimii ani, legând dobânzile de politica BNR.

„Condițiile în ultimii ani sunt tot mai draconice, în primul rând din cauza BNR-ului, pentru că BNR-ul are o rată de politică monetară, care în momentul de față este de 6,5%, este rata în funcție de care se stabilesc dobânzile la credite, dar și la depozite. Rata asta de politică monetară este direct influențată de rata inflației. Momentul în care inflația crește, dobânzile cresc. Momentul în care inflația scade, dobânzile scad.”, a spus Alex Chirilă.

Alex Chirilă a detaliat situația actuală a inflației și cum aceasta poate duce la majorarea dobânzilor pentru creditele variabile.

„În momentul de față noi avem o inflație în România undeva aproximativ de 6%, BNR-ul are o rată a dobânzii de referință de 6,5%. Dar atenție, Mugur Isărescu a declarat recent faptul că se așteaptă ca rata inflației în luna decembrie să se ducă spre 9,5%. Asta înseamnă că ne putem aștepta că în cazul în care inflația rămâne 8-9% pentru câteva luni, de ce nu, poate chiar să avem o nouă majorare de dobândă? Asta nu va face decât să scumpească creditele. Vedem că avem aici chiar un exemplu cu o dobândă cheia BNR-ului de 6,5%, IRCC-ul, care este indicele pentru dobânzile variabile, în momentul de față este la 5,55%, ar putea urca de la 1 octombrie la 6,06%”, a declarat Alex Chirilă.

Legat de același subiect, el a explicat și impactul concret asupra ratelor lunare ale creditelor.

„O creștere de genul acesta, de 0,5%, ar putea duce la o creștere a dobânzii chiar cu 108 lei. Deci la un împrumut de 300.000 lei pe 30 de ani, unde am marjă bancă plus 2,5% peste IRCC, la un IRCC de 5,55% aș avea o dobândă totală de aproximativ 8,05, rata-i de 2.212 lei. Dar dacă IRCC-ul se duce la 6,06, rata ar fi 2.320 lei. Deci asta înseamnă un plus de 108 lei.”, a spus Chirilă.

„Oamenii care au credite trebuie neapărat să înțeleagă mecanismul formării dobânzilor și ciclul dobânzilor. Pe parcursul a 30 de ani, negreșit, prinzi și cicluri de creștere a dobânzilor și cicluri de scădere a dobânzilor.”, a concluzionat el.