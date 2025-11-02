Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta

Cu toate acestea, experții spun că această creștere a Euriborului nu ar trebui să îi îngrijoreze prea mult pe cei care au credite ipotecare, deoarece nu există prea multe indicii că dobânzile vor crește semnificativ pe o perioadă îndelungată.

De ce creșterea Euriborului nu ar trebui să-i îngrijoreze pe cei cu credite ipotecare

A treia creștere lunară a Euriborului nu ar trebui să-i îngrijoreze pe debitorii cu credite ipotecare. Euriborul a crescut din nou în octombrie, marcând trei luni consecutive de scumpire. Cu toate acestea, cei care au credite ipotecare nu trebuie să intre în panică.

Creșterea din octombrie a fost relativ mică – de la 2,17% la 2,18% – și, mai ales, nu există așteptări ca dobânzile să explodeze în următorii ani. Raliul din urmă cu doi ani, când Euriborul a trecut de la valori negative la peste 4%, nu se va repeta pe termen mediu. Dimpotrivă, totul indică faptul că urmează un ciclu relativ lung de stabilitate pentru cei cu credite ipotecare cu dobândă variabilă, arată o analiză a publicației El Economista.

Contractele futures pe Euribor nu arată semne de tensiune, iar perspectivele privind modificările dobânzilor de către Banca Centrală Europeană pentru anii următori sunt foarte liniștitoare. Reuniunea de săptămâna aceasta a instituției a confirmat un scenariu de stabilitate, fără majorări de dobândă la orizont.

Atât de mult încât estimările analiștilor indică acum o perioadă de aproximativ doi ani fără modificări ale dobânzilor în zona euro – o prognoză care se aliniază și cu percepția investitorilor. Contractele futures pe Euribor merg în aceeași direcție, anticipând un nivel de 2,17% la sfârșitul anului 2027, practic același cu cel actual.

Românii cu credite în lei cu dobândă variabilă plătesc rete mai mari din 1 octombrie. IRCC, la un maxim istoric

Dacă îngrijorarea privit Euriborul poate fi pusă pe pauză momentan, în special pentru cei cu credite în euro, peste 400.000 de români cu credite în lei plătesc rate mai mari de la 1 octombrie, după ce indicele dobânzii variabile ajunge la maximul istoric de 6,06%.

Începând cu 1 octombrie 2025, a intrat în vigoare noul nivel al dobânzii de referință folosit pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, acordate după mai 2019 – așa-numitul IRCC, care va atinge cel mai mare nivel înregistrat de la introducerea lui.

Majorarea va afecta direct aproximativ 400.000 de români care au astfel de credite. Potrivit datelor BNR, în jur de 300.000 sunt persoane cu credite ipotecare, inclusiv în programele Prima Casă și Noua Casă, iar peste 100.000 au contractat credite de consum legate de noul indice de referință.