Autostrada Unirii: Al doilea pas important pentru secțiunea de munte

Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat joi contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii.

Este al doilea contract de supervizare pentru secțiunea de munte a Autostrăzii Unirii.

Contractul are o valoare de 30 de milioane lei. Proiectarea lotului 1D va începe din 12 ianuarie 2026.

CNIR a semnat cu firma de inginerie IRD Engineering (Italia) contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.

Contractul pentru serviciile de supervizare are o durată de 98 de luni. Din aceștia, 34 de luni sunt pentru proiectare și execuție, respectiv 60 de luni garanția lucrărilor.

Autostrada Unirii: Rolul supervizorului

Rolul supervizorului este deosebit de important. Va monitoriza proiectarea și execuția lucrărilor. Va verifica conformitatea acestora, calitatea materialelor și a echipamentelor folosite. De asemenea, va evalua performanța echipei de execuție.

Etapa de proiectare a lotului 1D va începe din 12 ianuarie 2026, conform Ordinului CNIR emis săptămâna trecută.

Acesta este al doilea contract de supervizare semnat pentru secțiunea de munte a Autostrăzii Unirii. În urmă cu trei săptămâni, a fost parafat contractul pentru lotul 2A Ditrău-Grințieș (37,9 km).

Autostrada Unirii: Detalii despre lotul 1D

Lotul 1D Joseni-Ditrău face parte din secțiunea de munte a Autostrăzii Unirii (Miercurea Nirajului-Leghin). Se desfășoară în județul Harghita și are o lungime de 14,4 km. Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în urmă cu trei săptămâni cu o asociere de constructori din România și Bulgaria.

Pe traseu vor fi construite 21 de structuri (poduri și pasaje). Dintre acestea, trei vor fi ecoducte pentru permeabilitatea animalelor. Va fi amenajat un nod rutier la Joseni. Se va realiza o descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău-Grințieș, pentru a se asigura funcționarea independentă.

De asemenea, va fi construit un spațiu de servicii (stânga/dreapta). Acesta va include zonă comercială, benzinării, 12 spații de încărcare pentru mașini electrice și toalete.