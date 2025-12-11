Ministrul Transporturilor: Pas important pentru proiectul primei autostrăzi care se va construi la frontiera cu Bulgaria

Un pas major pentru infrastructura rutieră românească: Compania Națională de Investiții (CNI) a semnat astăzi contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București-Giurgiu, prima autostradă planificată la frontiera cu Bulgaria.

Contractul, încheiat cu o asociere de firme de inginerie din România și Turcia, are o valoare de 33 milioane lei (fără TVA) și o durată de 18 luni. Finanțarea proiectului este asigurată prin fonduri europene nerambursabile și Bugetul de Stat.

Obiectivele Studiului de Fezabilitate sunt alegerea profilului drumului: autostradă sau drum expres, analiza variantelor de traseu și studiul structurii și al conexiunilor cu alte investiții, inclusiv viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse.

Studiul va sta la baza unei documentații solide, esențială pentru etapele viitoare de proiectare și execuție.

„Proiectul Drumului de Mare Viteză București-Giurgiu devine strategic pentru transportul rutier modern și va întări conectivitatea între România și Bulgaria, contribuind la dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere”, spune ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.