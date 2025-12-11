Prima pagină » Economic » Ministrul Transporturilor: Pas important pentru proiectul primei autostrăzi care se va construi la frontiera cu Bulgaria

Ministrul Transporturilor: Pas important pentru proiectul primei autostrăzi care se va construi la frontiera cu Bulgaria

Ministrul Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban, anunță semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București-Giurgiu, primul proiect strategic care va lega România de Bulgaria printr-o autostradă sau drum expres.
Gabriel Pecheanu
11 dec. 2025, 11:06, Economic

Un pas major pentru infrastructura rutieră românească: Compania Națională de Investiții (CNI) a semnat astăzi contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București-Giurgiu, prima autostradă planificată la frontiera cu Bulgaria.

Contractul, încheiat cu o asociere de firme de inginerie din România și Turcia, are o valoare de 33 milioane lei (fără TVA) și o durată de 18 luni. Finanțarea proiectului este asigurată prin fonduri europene nerambursabile și Bugetul de Stat.

Obiectivele Studiului de Fezabilitate sunt alegerea profilului drumului: autostradă sau drum expres, analiza variantelor de traseu și studiul structurii și al conexiunilor cu alte investiții, inclusiv viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse.

Studiul va sta la baza unei documentații solide, esențială pentru etapele viitoare de proiectare și execuție.

„Proiectul Drumului de Mare Viteză București-Giurgiu devine strategic pentru transportul rutier modern și va întări conectivitatea între România și Bulgaria, contribuind la dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere”, spune ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

