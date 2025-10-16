Ministrul Transporturilor și Infrastructurii și Directorul General CFR SA au vizitat șantierul feroviar de la Apața-Cața. Comunicat

Informare de presă

16 octombrie 2025

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ciprian Constantin Șerban, și Directorul General al CFR SA, domnul Ion Simu-Alexandru, au vizitat miercuri, 15 octombrie, portalul de la Homorod, din Subsecțiunea 2: Apața-Cața a tronsonului de cale ferată Brașov-Sighișoara.

După vizita de la Mureni din cadrul Subsecțiunii 3 a aceluiași tronson, Ministrul și Directorul General CFR SA au vizitat portalul de la Homorod din cadrul Subsecțiunii 2, unde au putut vedea progresul TBM-urilor Alexandra și Konstantina, care forează două tuneluri gemene cu o lungime de 5,1 km fiecare, între Racoș și Homorod. Alături de acestea, alte două ”cârtițe”, Eleni și Varvara, forează alte două tuneluri gemene, cu o lungime de 6,9 km fiecare, între Racoș și Ormeniș.

În cadrul vizitei, oficialii au discutat cu echipa de proiect despre lucrările în curs, etapele următoare de execuție, și măsurile implementate pentru menținerea celor mai înalte standarde de calitate. Domnul Ministru Ciprian Șerban a subliniat importanța strategică a acestui tronson, care va permite finalizarea unuia dintre cele mai dificile segmente de infrastructură feroviară din țară, și a evidențiat necesitatea unei cooperări continue între constructor, consultant și beneficiar pentru atingerea tuturor obiectivelor. Totodată, Ministrul a apreciat nivelul de mobilizare din teren și utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a celor patru echipamente TBM care lucrează simultan, care reprezintă o premieră în proiectele feroviare din țară.

Cele mai mari TBM-uri existente în România au depășit pragul de 5,100 de metri de tunel forat, cel mai avansat fiind TBM 1 (Eleni) cu peste 2,500 metri executați. Cu o viteză medie de aproximativ 10 metri pe zi, finalizarea celor patru tuneluri este estimată pentru decembrie 2026.

Subsecțiunea 2 Apața-Cața face parte din proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Brașov-Simeria, parte a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație cu viteza maximă de 160 km/h, tronson Brașov-Sighișoara. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, iar contractul a fost semnat de către Compania Națională de Căi Ferate (CFR SA) cu asocierea RailWorks (AKTOR SA – Alstom Transport SA – Compania Arcada).

Grupul de companii AKTOR este un jucător de top pe piața din Europa de Sud-Est, valorificând 70 de ani de experiență pentru a implementa proiecte tehnice la scară largă și pentru a investi strategic în sectoare precum energia verde, imobiliare, proiecte de concesiune, parteneriate public-private (PPP), și managementul integrat al instalațiilor. AKTOR România este cea mai mare subsidiară de construcții a grupului și este prezentă în țară de peste 20 de ani. Compania a finalizat șase proiecte majore și are încă șapte în derulare. Dintre acestea, reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria (tronsonul Coșlariu – Sighișoara – sub-tronsoanele: 1. Brașov-Apața și 3. Cața-Sighișoara și sub-tronsonul 2. Apața – Cața) implică modernizarea unei părți vitale a Coridorul IV paneuropean pentru călătorii cu trenul de mare viteză. Cel mai recent proiect finalizat este segmentul de aproape 18 km de autostradă A0 Sud Lot 3, care a contribuit decisiv la fluidizarea conexiunilor de tranzit între vestul și estul țării, prin legătura directă între A1 și A2. Darea în trafic a Lotului 3 permite ocolirea completă a Capitalei pe ruta sudică, reducând timpul de deplasare pe această axă și contribuind la îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane adiacente.

