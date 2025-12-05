Prima pagină » Economic » Directorul CNAIR anunță că lucrările pe una din cele mai dificile secțiuni din A1 avansează: „Lucrări 24 de ore din 24 de ore în munți”

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că lucrările pe secțiunea Boița–Cornetu (Secțiunea 2) a Autostrăzii Sibiu–Pitești avansează în ritm susținut, fiind unul dintre cele mai dificile tronsoane de pe A1.
Iulian Moşneagu
05 dec. 2025, 17:05, Economic

„Lucrări 24 de ore din 24 de ore în munți!”, a transmis Cristian Pistol într-o postare pe Facebook, precizând că asocierea de constructori turci Mapa–Cengiz „avansează pe una din cele mai dificile secțiuni din A1: Boița – Cornetu”.

Potrivit acestuia, Secțiunea 2 este „o provocare tehnică”, fiind una dintre zonele unde autostrada intră „la propriu, în munte”. Pe șantier sunt mobilizați 400 de muncitori și 100 de utilaje, iar ritmul de lucru crește constant.

„Pe tot șantierul stadiul fizic a ajuns deja la 7,20%, dar punctual (acolo unde sunt deja emise Autorizații de Construire) lucrările avansează considerabil”, notează șeful CNAIR.

Tuneluri și viaducte în execuție

Pistol subliniază că la Tunelul Robești, una dintre cele mai dificile structuri de pe traseu, se lucrează non-stop: „Aici se lucrează non-stop, 24/7, pentru a străpunge zonele cu stâncă. S-a avansat deja 160 m pe galeria dreaptă și 100 m pe cea stângă”.

De asemenea, „toate cele 5 viaducte autorizate au fundațiile finalizate”, constructorii lucrând în prezent la elevații, iar în paralel „antreprenorul a început producția tablierului metalic necesar, direct în fabrica de la Sibiu”.

Documentații depuse pentru încă trei viaducte și a tunelului Boița 1

Șeful CNAIR anunță că, în 4 decembrie, a fost depusă documentația (PAC) pentru autorizarea construcției a încă trei viaducte și a tunelului Boița 1, un pas necesar pentru accelerarea lucrărilor.

Lotul Boița–Cornetu are 31,33 km și include 7 tuneluri și 48 de poduri și viaducte. Pistol afirmă că acesta este „una dintre cheile traversării Carpaților până la finalul anului 2028”.

„Monitorizăm permanent inclusiv acest șantier (finanțat prin Programul Transport) pentru a ne asigura că lucrările se desfășoară în ritm alert și la calitatea prevăzută în contract”, a mai transmis directorul CNAIR.

