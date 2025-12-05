Ilie Bolojan: „Buna guvernare înseamnă rezultate vizibile în viața cetățenilor”

Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri, în cadrul briefing-ului de presă care a urmat după ședința de Guvern, cât de importantă este stabilitatea economică și disciplina fiscală pentru ca România să se dezvolte.

Premierul Bolojan a reamintit că toate acestea sunt elemente esențiale pentru o guvernare eficientă a țării.

„În mod cert, pentru a avea o țară care se dezvoltă, trebuie să ai o țară în siguranță, ceea ce România este în momentul de față, trebuie să ai o țară a cărei economie funcționează, unde trebuie să mai lucrăm, să creăm condiții de prosperitate, trebuie să ai disciplină fiscală, să nu ai deficite foarte mari și, într-adevăr, trebuie să ai bună guvernare”, a declarat Bolojan.

El a adăugat că bună guvernare nu se măsoară doar prin planuri și strategii, ci „bună guvernare va fi întotdeauna legată de rezultate care se reflectă în viața cetățenilor.”