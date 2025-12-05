Percheziții la North Bucharest Investments: polițiștii au descins la compania afaceristului basarabean Vlad Musteață. Ancheta îl vizează și pe Michele Nusco, un alt cunoscut dezvoltator imobiliar | SURSE

Surse apropiate anchetei anunță că Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a efectuat astăzi percheziții la sediul agenției imobiliare North Bucharest Investments, administrată de omul de afaceri moldovean Vlad Musteață. Perchezițiile au legătură cu o anchetă privind un caz de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.

Potrivit sursele MEDIAFAX, polițiștii au pus în executare 25 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov.

Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, printre care Vlad Musteață și Michele Nusco (CEO al companiei NUSCO) ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți.

Totodată, suspecții ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei.

Surse noastre susțin că persoanele bănuite au fost identificate și urmează să fie conduse la audieri.

Zilele trecute, North Bucharest Investments a fost desemnată ”Best Residential Real Estate Agency of the Year” la Gala CIJ Awards 2025, eveniment în cadrul căruia și Michele Nusco i-a fost înmânat premiul la categoria Personality of the Year.

Vlad Musteață controlează și compania ProImobil din Republica Moldova, unde este cercetat pentru evaziune fiscală.

Cazul din Moldova

Numeleomului de afacaeri a intrat în atenția autorităților din Republica Moldova. Într-un dosar instrumentat la Chișinău, Musteață și compania Proimobil au fost acuzați de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Instanța a dispus plata unei sume consistente către bugetul de stat, însă omul de afaceri nu a primit pedeapsă cu închisoarea, întrucât unele fapte au fost considerate prescrise. Musteață a contestat constant acuzațiile și a declarat că dosarul ar fi unul „fabricat”, susținând că este victima unor interese politice și economice. Cazul se află încă în proceduri de contestare.

Înainte de business, Musteață a avut o carieră sportivă: este fost campion la rugby în Moldova și medaliat la Campionatul European — calități ce, spunea el într-un interviu, i-au modelat disciplina și spiritul de echipă, utile în antreprenoriat.

North Bucharest Investments pe piața din România

North Bucharest Investments activează pe piața românească de câțiva ani, concentrându-se pe tranzacții cu apartamente și proiecte rezidențiale noi în zonele de nord ale Bucureștiului. Compania și-a prezentat public portofoliul ca fiind unul dintre cele mai dinamice de pe segmentul rezidențial mediu-plus și premium, raportând sute de tranzacții anual și un volum de zeci de milioane de euro.

În 2024, volumul total al tranzacțiilor a crescut semnificativ: aproape 1.300 de tranzacții, iar valoarea totală tranzacționată a atins 146 milioane euro.

Recent, NBI și-a diversificat portofoliul: a lansat divizia de închirieri (NBI Rentals), gestionând apartamente, case, spații comerciale și birouri — semnal că afacerile nu sunt orientate doar spre vânzări, ci și spre piața de chirii.