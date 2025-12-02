Emiterea rovinietei și a peajului poate fi îngreunată miercuri, timp de o oră

Compania de Drumuri și Autostrăzi transmite că miercuri, în intervalul orar 15.00-16.00, din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de comunicații din centrul de date care găzduiește sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei, emiterea rovinietelor și a peajelor poate fi îngreunată.

CNAIR amintește că rovinieta poate fi cumpărată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității.

De asemenea, peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24.00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.