FT: UE accelerează blocarea activelor rusești de 210 miliarde euro pentru a ocoli veto-ul Ungariei

Uniunea Europeană accelerează procesul de adoptare a unei decizii privind blocarea activelor rusești pe termen nelimitat, o măsură estimată la până la 210 miliarde de euro.
FT: UE accelerează blocarea activelor rusești de 210 miliarde euro pentru a ocoli veto-ul Ungariei
Andrei Rachieru
11 dec. 2025, 10:42, Economic

Demersul urmărește ocolirea opoziției premierului ungar Viktor Orbán, chiar înaintea summitului liderilor europeni programat pentru săptămâna viitoare. Potrivit unor oficiali citați de Financial Times, statele membre încearcă să adopte rapid legislația pentru a evita ca disputa legată de înghețarea activelor Rusiei să interfereze cu discuțiile despre viitorul împrumut destinat finanțării Ucrainei.

Accelerarea legislativă în UE pentru blocarea activelor rusești

Diplomații implicați în dosar consideră esențială separarea deciziei controversate privind blocarea activelor rusești de către UE de negocierile privind un eventual împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, garantat prin activele înghețate.

Dacă legislația va fi adoptată utilizând articolul 122 din tratatele europene, sancțiunile ar putea fi prelungite prin majoritate calificată, evitând dreptul de veto al Ungariei, care se opune oricărei forme de sprijin suplimentar pentru Ucraina.

Impact politic și riscuri de tensionare între statele UE

Recurgerea la articolul 122, folosit în mod excepțional, riscă să provoace nemulțumirea Budapestei și a altor state critice față de extinderea sancțiunilor.

Precedente similare, precum reforma politicilor de migrație, au generat tensiuni de durată între capitalele europene. Totuși, Bruxelles-ul consideră că menținerea controlului asupra activelor rusești este vitală în contextul negocierilor de pace coordonate de Statele Unite.

Miza geopolitică și temerile Belgiei privind blocarea activelor rusești

Planul american de pace ar prevedea transferarea majorității activelor rusești către două fonduri de investiții gestionate de Washington, motiv pentru care SUA urmăresc ca UE să mențină înghețarea lor până la un eventual acord final.

Belgia, care găzduiește cea mai mare parte a activelor rusești prin Euroclear, solicită garanții ferme că statele membre vor împărți responsabilitatea juridică în cazul unor litigii inițiate de Rusia, temându-se să nu rămână singură în fața unor posibile revendicări.

