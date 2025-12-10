Peste 4.530 de ucraineni au solicitat azil în România, de la începutul războiului cu Rusia

Potrivit unui comunicat publicat pe Facebook, IGI a emis, dar și reemis un număr total de 217.243 de permise de ședere pentru beneficiarii de protecție temporară aflați pe teritoriul României.

Numai în perioada 1-9 decembrie au fost eliberate peste 583 de permise de ședere pentru beneficiarii de protecție temporară.

Potrivit IGI, un număr de 4.534 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România încă de la începutul Războiului din Ucraina.

Gradul de ocupare din centrele regionale de cazare este de 19,9%.