O companie din România va produce drone interceptoare sub licență ucraineană

Anunțul a fost făcut de CEO-ul companiei BlueSpace Technology, Constantin Pintilie, în cadrul unui eveniment organizat la una dintre facilitățile firmei din Moreni, relatează Economedia.

Modelul kamikaze este dezvoltat intern de companie, încorporează inteligență artificială și se află în faza de testare, a spus Pintilie, potrivit sursei citate.

„Astăzi vedem un război al dronelor și ne-am concentrat pe dezvoltarea de drone kamikaze și drone interceptoare”. [Pe cele kamikaze] le avem în testare și așteptăm momentul de producție”, a mai spus Constantin Pintilie.

Totodată, compania a semnat un contract de preluare a proprietății intelectuale unui producător de astfel de vehicule aeriene fără pilot din Ucraina. „Vrem să producem aceste drone interceptoare”, a precizat CEO-ul companiei pentru Economedia.

În prezent, compania așteaptă toate aprobările necesare pentru transferul de tehnologie și că momentan este devreme pentru discuții privind potențiali clienți.

Rolul dronelor interceptoare este acela de a elimina alte tipuri de drone, printre care cele de atac sau supraveghere și recunoaștere.