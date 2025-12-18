Copiii care au învins fragilitatea vieții: miracolele din Terapia Intensivă de la Marie Curie

Dr. Cătălin Cîrstoveanu este cunoscut ca unul dintre medicii care, zi de zi, luptă pentru cele mai fragile vieți. Alături de el, colegii din Secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți (TINN), o secție de nivel IV, cea mai înaltă treaptă de îngrijire neonatală din România, au prezentat cazuri care demonstrează că medicina poate fi, uneori, o formă de miracol.

CAZ ERICA

Printre invitați s-a aflat Mihaela, venită de mână cu fiica ei, Erica, o adolescentă de 12 ani și jumătate. Puțini ar putea bănui, privindu-i zâmbetul, că Erica și-a petrecut primii ani din viață în Terapie Intensivă Nou-Născuți. Patru ani de luptă, de speranță și de rugăciuni, patru ani în care fiecare zi era o victorie. Astăzi, Erica este dovada vie că munca acestor medici schimbă destine.

În jurul lor, alte familii, alți copii, alte povești care au început cu teamă și au continuat cu speranță. Fiecare copil prezent a fost, la un moment dat, un nou-născut prea mic, prea fragil, prea bolnav pentru a lupta singur.

Secția TINN a Spitalului Marie Curie este un centru de referință național pentru nou-născuții bolnavi și prematuri. Are în prezent 27 de paturi și funcționează într-o clădire construită în perioada 2012-2013, cu sprijinul Fundației Vodafone România și al Asociației Inima Copiilor. Spațiul, inspirat de modelul Iowa University Children’s Hospital, se întinde pe 1.600 de metri pătrați și a adus în România un concept complet nou de îngrijire neonatală.

Clădirea are patru niveluri: de la banca de lapte și centrul de training din demisol, la camerele părinților și medicilor, până la cele 18 camere individuale dedicate celor mai critici pacienți și zona specială pentru copiii postcritici.

Dar nevoia este mai mare. Mult mai mare.



Printr-un nou proiect, derulat cu sprijinul Fundației Vodafone România, capacitatea secției va fi extinsă de la 27 la 47 de paturi. Noua secție va include o sală de operații în interiorul secției, un RMN neonatal, o zonă de producție farmaceutică și un centru de training pentru medici, asistenți și rezidenți. Toate acestea înseamnă timp câștigat, șanse crescute și vieți salvate.

Fiecare pat nou poate însemna un copil care ajunge acasă. Fiecare echipament, un viitor care prinde contur.

Cei care doresc să fie parte din această poveste de speranță pot contribui simplu, dar esențial. Trimite SMS cu textul LOVE la 8835 și donezi 5 euro lunar, pentru ca lupta pentru viață să continue.