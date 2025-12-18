Prima pagină » Politic » Fritz, despre criza apei: Un ministru relativ nou a gestionat așa cum a putut această situație

Fritz, despre criza apei: Un ministru relativ nou a gestionat așa cum a putut această situație

Liderul USR Dominic Fritz i-a luat joi apărarea ministeri Mediului, Diana Buzoianu: „În tot contextul în care a fost aruncat ca un ministru relativ nou (...) cred că a gestionat așa cum a putut această situație”.
Cosmin Pirv
18 dec. 2025, 13:33, Politic

Întrebat joi dacă ar mai fi necesare demisii la nivelul înalt în Ministerul Mediului după criza apei din Prahova, Dominic Fritz a spus: „Directorul Apelor Române și-a dat demisia deja, și acum nu cred că Diana Buzuianu trebuie să fugă de responsabilitatea de a gestiona această criză. Și-a asumat gestionarea acestei crize într-un mod clar și curajos și asta va face și în continuare”.

Liderul USR a fost întrebat de jurnaliști dacă crede că ministra a gestinat bine această criză.

„Eu cred că în tot contextul în care a fost aruncat ca un ministru relativ nou, după câteva luni, cu faptul că a fost mințită de către subordonate, cu faptul că acolo la nivel local mai mulți politruci care într-un mod extrem de vădit nu și-au făcut treaba, cred că a gestionat așa cum a putut această situație”, a spus Fritz.

El spune că este o problemă faptul că a fost mințită și „tocmai de aceea a trimis și Corpul de Control”.

El a fost întrebat dacă a fost anunțat de liderul PSD că parlamentarii social-democrați vota moțiunea simplă. „Nu m-a anunțat”.

