Sezonul estival 2026 pe litoralul românesc riscă să fie blocat. Avertismenul ANAT

Reprezentanții ANAT acuză „campania publică declanșată în ultimele zile de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, care a ales să transforme o problemă veche și cunoscută într-un spectacol politic de moment”.

Conducerea asociației susține că nu contestă realitatea semnalată, dar spune că soluțiile improvizare găsite pe litoral sunt consecința directă a unui eșec sistemic al statului român, care, timp de peste 20 de ani, nu a fost capabil să asigure infrastructura minimă de canalizare.

„Se pare că turismul, în loc să fie sprijinit, este ținta tuturor. Mai bine închidem tot și ne declarăm țara non-turistică”, declară Dr. Alin Burcea, președintele ANAT.

„Instituțiile statului au tolerat, ani la rând, această situație”

Reprezentanții asociației susțin că „este ușor să descoperi și să arăți cu degetul. Este mult mai greu să îți asumi faptul că instituțiile statului au tolerat, ani la rând, această situație, fără să ofere alternative”.

Ei spun că „fiecare operator se descurcă cum poate pentru a-și putea desfășura activitatea. Nu pentru că își dorește să funcționeze la limită, ci pentru că nu are altă opțiune”.

Operatorii de plajă nu sunt cauza problemei, ci efectul ei, mai spun reprezentanții ANAT: „Au investit milioane, au dezvoltat servicii, au ținut litoralul în viață și au atras turiști, în timp ce statul, prin instituții precum Apele Române, s-a limitat în principal la a încasa redevențe, fără să livreze infrastructura necesară”.

„Declarații populiste și măsuri incoerente”

Mai mult, declarațiile din toamna trecută, potrivit cărora chiria unei plaje ar fi echivalentă cu încasările dintr-o singură zi, au contribuit direct la o distorsionare gravă a percepției și la decizii administrative care au dus la triplarea costurilor pentru sezonul 2026, transmite ANAT. Aceste costuri nu dispar, ele se vor transfera inevitabil în prețurile plătite de turiști și în competitivitatea litoralului românesc.

„Dacă obiectivul era desființarea plajelor amenajate, atunci ar fi fost mai onest să nu mai fie scoase la închiriere. În schimb, asistăm la o combinație de declarații populiste și măsuri incoerente, care duc exact în aceeași direcție, dar fără asumare. Asta nu este politică publică. Este ipocrizie”, adaugă ANAT.

„Ministra TikTok”

Reprezentanții asociației susțin că operatorii sunt transformați în țapi ispășitori într-o campanie de imagine: „Am cerut în mod repetat investiții, termene și soluții. Nu am primit decât promisiuni și, acum, acuzații. Dacă nu se iau urgent măsuri pentru punerea la dispoziție a infrastructurii sau, cel puțin, pentru reglementarea temporară a situației existente, consecințele vor fi evidente pentru toată lumea: plajele vor deveni spații improprii, iar experiența turiștilor va avea de suferit grav. (…) Turismul românesc nu poate fi gestionat prin clipuri și reacții de moment. Nu avem nevoie de o „ministră TikTok”, ci de politici publice serioase, investiții reale și asumare”.

ANAT atrage atenția că, în lipsa unor măsuri, sezonul estival 2026 nu este doar în pericol, ci este pus direct sub semnul întrebării.