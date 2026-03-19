Prima pagină » Politic » Simion către Grindeanu: „Aruncați pensionarilor un oscior în scârbă dintr-un avion Nordis”. Replica liderului PSD: „Dacă erați premier, eram păziți de ruși”

Simion către Grindeanu: „Aruncați pensionarilor un oscior în scârbă dintr-un avion Nordis”. Replica liderului PSD: „Dacă erați premier, eram păziți de ruși”

Dezbaterile pe bugetul de stat au generat joi seara schimburi acide în ședința plenului reunit. George Simion l-a numit pe Sorin Grindeanu „Grindeanu Baba și cei 40 de hoți", Florin Roman a declarat că „nu atacă oameni în cădere și fără cuvânt", iar Grindeanu i-a răspuns lui Simion că dacă ar fi fost premier, „eram păziți de ruși".
Simion către Grindeanu: „Aruncați pensionarilor un oscior în scârbă dintr-un avion Nordis
Andreea Tobias
19 mart. 2026, 22:00, Politic

Președintele AUR, George Simion, a deschis seria atacurilor în dezbaterea pe bugetul pe 2026. Acesta l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că suferă de „amnezie colectivă” și nu mai știe dacă e la putere sau în opoziție.

„Robin Hood care ia de la bogați și de la săraci este reprezentat de Grindeanu Baba și cei 40 de hoți”, a declarat Simion.

Liderul AUR l-a acuzat pe Grindeanu că acceptă tăierea CASS-ului pentru mame și a burselor de merit pentru elevi și studenți, în timp ce se alocă 140 de milioane de euro pentru un stadion la Timișoara.

„Alocați 209 milioane de lei pentru partide politice și explicați pensionarilor de ce nu au bani pentru indexarea pensiilor conform legii”, a adăugat Simion.

Roman: „Nu atac oameni în cădere și fără cuvânt”

Deputatul PNL Florin Roman a ales o altă tactică. „Eu n-am venit să-l atac pe domnul Grindeanu. Nu atac de regulă oameni în cădere și oameni fără cuvânt”, a spus Roman.

Acesta a reamintit că AUR semnase cot la cot moțiuni de cenzură cu USR, apoi a trimis o săgeată spre Grindeanu: „Dacă tot dați drumul la consultări, sunt sigur că Olguța vă așteaptă”.

Grindeanu: „3 zile în guvern. Atât”

Sorin Grindeanu a ripostat imediat. Adresându-se lui Simion, a declarat: „Sunt convins că dacă erați premier, era benzina de un leu, casele la 35.000 de euro și eram păziți de ruși”.

Pentru Roman, răspunsul a fost și mai scurt. „E un domn care a stat într-un guvern 3 zile. Atât, 3 zile”, a spus Grindeanu.

